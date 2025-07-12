12 дней в заторе: что пережили люди в самой длинной пробке в истории (видео)

В 2010 году на Китайской национальной автомагистрали 110 застряли тысячи автомобилей, создав знаменитую пробку, которая продлилась 12 дней и растянулась более чем на 100 километров.

Related video

Этот транспортный коллапс вошел в историю как одно из самых масштабных дорожных заторов за всю историю человечества. Об этой истории вспоминает Oddity Central.

Определить самую длинную пробку в истории сложно, потому что это зависит от рассматриваемых факторов. Например, согласно Книге рекордов Гиннесса, самая длинная пробка из когда-либо зарегистрированных произошла в 1990 году на границе Восточной и Западной Германии, и в ней застряло 18 миллионов автомобилей. Если говорить о расстоянии, то пробка, возникшая в феврале этого года в Уттар-Прадеше, может считаться самой длинной в истории. Сообщается, что она растянулась на 300 км через несколько районов Мадхья-Прадеша и заставила автомобилистов ползти со скоростью улитки около 48 часов. Но если учитывать время, то ничто не сравнится с пробкой на Китайском национальном шоссе 110, которая длилась целых 12 дней и даже создала импровизированную экономику.

Началось все 14 августа 2010 года, когда сочетание дорожных работ и перегруженности трассы превратило шоссе в сплошной затор. Грузовики, перевозившие уголь из Внутренней Монголии в Пекин, буквально парализовали движение. Автомагистраль уже была частично перекрыта на ремонт, и дополнительно возросший поток транспорта превысил ее проектную пропускную способность почти вдвое.

Грузовики, перевозившие уголь из Внутренней Монголии в Пекин, парализовали движение Фото: Facebook

В условиях, когда машины продвигались не более километра в сутки, участники пробки оказались в ловушке. Люди жили прямо в автомобилях посреди пустынной местности, зачастую без еды и воды. Местные жители наладили торговлю по завышенным ценам: бутылка воды, которая обычно стоила 1 юань (почти 6 гривен), на месте пробки продавалась за 15 (примерно 87 гривен).

Несмотря на попытки властей разгрузить дорогу и направить движение в ночные часы, потребовалось почти две недели, чтобы ликвидировать затор. В результате аварийно-логистического кризиса Китай пересмотрел подход к организации трафика и развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее Фокус сообщал, что в самой большой капсуле времени в мире нашли автомобиль. Спустя 50 лет были извлечены тысячи предметов: письма, рисунки, аудиокассеты, семейные реликвии, костюмы эпохи и даже желтый Chevy Vega.

Также стало известно, что в центре города обвалилась дорога, а под ней оказалась древняя больница. В самом сердце Йорка, на площади Святого Леонарда, неожиданно провалился грунт, и под асфальтом рабочие обнаружили остатки средневекового здания XII–XIII веков. Теперь археологи ведут экстренные раскопки, чтобы изучить находку.