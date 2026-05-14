Авто з фільму "Лицар доріг", яке роками стоїть у музеї, оштрафували за перевищення швидкості

Музей Volo, розташований приблизно за годину їзди на північ від Чикаго, в якому зберігається репліка автомобіля, що розмовляє, КITT з американського телесеріалу 1980-х років "Лицар доріг", отримав повідомлення про штраф у $50 за те, що згаданий транспортний засіб перевищив швидкість.

Машина, яка роками стояла в музеї, потрапила на камери відеоспостереження. Стверджується, що автомобіль Knight Industries Two Thousand (КITT), чорний Pontiac Firebird Trans Am, був затриманий за перевищення швидкості на 9 миль на годину в зоні обмеження швидкості 25 миль на годину, пише The Guardian.

Музей показав копію штрафу в соцмережах. На квитанції містилися два зображення чорного автомобіля, схожого на КITT, яким керував зірка серіалу Девід Хассельхофф протягом усіх чотирьох сезонів. Машину нібито сфотографували під час руху на південь по Оушен-Парквей у Брукліні.

Камера зафіксувала модифікований каліфорнійський номерний знак автомобіля з написом KNIGHT і, схоже, система автоматично пов'язала це авто з музейним експонатом, який, як запевняють у Volo, взагалі нікуди не виїжджав.

Музей, де зберігається автомобіль, показав у соцмережах штрафну квитанцію

"Ну, це щось новеньке. Це на 100% правда... Цього не придумаєш!.. У кого-небудь є номер Хассельхоффа? Він винен нам $50!" — йдеться на сторінці музею.

Незабаром інформація про курйоз розлетілася по всьому світу, і в Volo не приховують того, що здивовані таким резонансом.

Зараз представники музею домагаються слухання, щоб оскаржити штраф.

Музей Volo на веб-сайті повідомляє, що відкрився 1960 року, і рекламує свою колекцію вінтажних, спортивних і голлівудських автомобілів.

Репліка авто КITT не використовувалася в серіалі і була створена в 1991 році на основі оригінальних ескізів, розроблених для серіалу Марком Скрікані з Mark's Custom Kits. Він побудував автомобіль для просування свого бізнесу з виробництва репродукцій аксесуарів КITT, повідомили в музеї.

Колись він належав дизайнеру Бетмобіля для телесеріалу "Бетмен" 1960-х років, Джорджу Баррісу. Покійний Барріс, який працював над виробництвом "Лицаря доріг" в останніх сезонах, навіть залишив автограф на факсиміле КITT, що зберігається в музеї.

Серіал "Лицар доріг" розповідає про колишнього поліцейського — Майкла Найта у виконанні Гассельгоффа, — який, будучи пораненим і залишеним помирати, об'єднується з нібито розумним КITT, щоб боротися зі злочинцями.

Хоча 2020 року газета The Guardian назвала цей бойовик "дурним", він став світовим хітом ще до того, як Гассельгофф знявся в серіалі "Рятувальники Малібу".

