Авто из фильма "Рыцарь дорог", которое годами стоит в музее, оштрафовали за превышение скорости

Музей Volo, расположенный примерно в часе езды к северу от Чикаго, в котором хранится реплика говорящего автомобиля КITT из американского телесериала 1980-х годов "Рыцарь дорог", получил уведомление о штрафе в $50 за то, что упомяутое транспортное средство превысило скорость.

Машина, которая годами стояла в музее, попала на камеры выдеонаблюдения. Утверждается, что автомобиль Knight Industries Two Thousand (КITT), черный Pontiac Firebird Trans Am, был задержан за превышение скорости на 9 миль в час в зоне ограничения скорости 25 миль в час, пишет The Guardian.

Музей показал копию штрафа в соцсетях. На квитанции содержались два изображения черного автомобиля, похожего на КITT, которым управлял звезда сериала Дэвид Хассельхофф на протяжении всех четырех сезонов. Машину якобы сфотографировали во время движения на юг по Оушен-Парквей в Бруклине.

Камера зафиксировала модифицированный калифорнийский номерной знак автомобиля с надписью KNIGHT и, похоже, система автоматически связала это авто с музейным экспонатом, который, как заверяют в Volo, вообще никуда не выезжал.

Музей, где хранится автомобиль, показал в соцсетях штрафную квитанцию Фото: Facebook

"Ну, это что-то новенькое. Это на 100% правда… Этого не придумаешь!.. У кого-нибудь есть номер Хассельхоффа? Он должен нам $50!" — говорится на странице музея.

Вскоре информация о курьезе разлетелась по всему миру, и в Volo не скрывают того, что удивлены таким резонансом.

Сейчас представители музея добиваются слушания, чтобы оспорить штраф.

Музей Volo на веб-сайте сообщает, что открылся в 1960 году, и рекламирует свою коллекцию винтажных, спортивных и голливудских автомобилей.

Реплика авто КITT не использовалась в сериале и была создана в 1991 году на основе оригинальных эскизов, разработанных для сериала Марком Скрикани из Mark’s Custom Kits. Он построил автомобиль для продвижения своего бизнеса по производству репродукций аксессуаров КITT, сообщили в музее.

Когда-то он принадлежал дизайнеру Бэтмобиля для телесериала "Бэтмен" 1960-х годов, Джорджу Баррису. Покойный Баррис, работавший над производством "Рыцаря дорог" в последних сезонах, даже оставил автограф на факсимиле КITT, хранящемся в музее.

Сериал "Рыцарь дорог" рассказывает о бывшем полицейском — Майкле Найте в исполнении Хассельхоффа, — который, будучи раненым и оставленным умирать, объединяется с якобы разумным КITT, чтобы бороться с преступниками.

Хотя в 2020 году газета The Guardian назвала этот боевик "глупым", он стал мировым хитом еще до того, как Хассельхофф снялся в сериале "Спасатели Малибу".

