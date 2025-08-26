Сам себя выдал: министра транспорта оштрафовали после видео со скоростью 225 км/ч (видео)

Министр транспорта Турции поделился в соцсетях роликом с поездки по трассе возле Анкары. После публикации видео Абдулкадир Уралоглу получил штраф за превышение скорости.

На записи видно, как чиновник разгоняет автомобиль на трассе Анкара-Нигде до 225 км/ч, что значительно превышает разрешенную скорость. Абдулкадир Уралоглу получил штраф за превышение скорости, сообщает The Guardian.

Запись с хэштегом #TurkeyAccelerates министр выложил в соцсетях вечером. На кадрах он слушает народные песни и отрывки из речей президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В то же время на кадрах четко видно спидометр — стрелка показывает скорость от 190 до 225 км/ч.

Согласно турецким правилам, максимально допустимая скорость на этом участке автострады составляет 137 км/ч (85 миль/ч). Таким образом, автомобиль чиновника двигался почти вдвое быстрее нормы.

Через несколько часов после первой публикации Уралоглу выложил видео повторно, добавив, что уже получил уведомление о штрафе. Он признал, что непреднамеренно показал нарушение.

"Я сел за руль, чтобы проверить трассу Анкара-Нигде, и нечаянно превысил скорость на короткий период. Этим видео я фактически разоблачил себя", — написал он.

Согласно документу, который министр добавил к сообщению, он ехал со скоростью 225 км/ч и был оштрафован на 9 тысяч 267 турецких лир (6 тыс. грн).

"Отныне я буду намного осторожнее. Соблюдение ограничения скорости является обязательным для всех", — подчеркнул Уралоглу.

Напомним, Абдулкадир Уралоглу возглавил Министерство транспорта Турции в 2023 году. Он отвечает, в частности, за развитие инфраструктуры, дорожную безопасность и крупные транспортные проекты страны.

