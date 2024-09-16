Мужчина получил штраф в 1,4 миллиона долларов за превышение скорости

Коннор Като был ошеломлен, когда получил семизначный штраф. Мужчина связался с судом, чтобы узнать о возможной ошибке, но размер санкции был подтвержден.

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Коннор Като из штата Джорджия (США) получил колоссальный штраф в размере 1,4 млн долларов после того, как его поймали за рулем со скоростью 90 миль (145 км) в час в зоне с ограничением в 55 миль (88 км) в час. Об этом пишет Local 12.

Позже местные власти пояснили, что эта ошеломляющая сумма является ошибкой программы электронного штрафования. Однако водитель, о котором идет речь, был ошеломлен, когда получил семизначный штраф.

"Я знал, что меня оштрафуют за превышение скорости, но 1,4 миллиона долларов были за гранью понимания", — сказал американец.

Когда мужчина связался с судом Саванны, чтобы узнать о возможной типографской ошибке, он получил твердый ответ.

"Дама по телефону подтвердила цифру в 1,4 миллиона долларов. Она настояла, чтобы я либо заплатил, либо явился в суд 21 декабря", — добавил нарушитель.

Иллюстративное фото Фото: Savannah police department

Джошуа Пикок, представитель города Саванна, пролил свет на эту запутанную ситуацию. Он объяснил, что ошеломляющая цифра была автоматически сгенерированной "заполнителем", программой электронного штрафования. По его словам, значительное число появляется потому, что штрафы за превышение скорости требуют явки в суд.

Город Саванна далее разъяснил в электронном письме, что окончательное наказание определяется судьей. По словам Пикока, фактический штраф, с учетом расходов, предписанных штатом, не превысит 1000 долларов.

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