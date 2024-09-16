Чоловік отримав штраф у 1,4 мільйона доларів за перевищення швидкості

Коннор Като був приголомшений, коли отримав семизначний штраф. Чоловік зв'язався із судом, щоб дізнатися про можливу помилку, але розмір санкції було підтверджено.

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Коннор Като зі штату Джорджія (США) отримав колосальний штраф у розмірі 1,4 млн доларів після того, як його спіймали за кермом зі швидкістю 90 миль (145 км) на годину в зоні з обмеженням у 55 миль (88 км) на годину. Про це пише Local 12.

Пізніше місцева влада пояснила, що ця приголомшлива сума є помилкою програми електронного штрафування. Однак водій, про якого йдеться, був приголомшений, коли отримав семизначний штраф.

"Я знав, що мене оштрафують за перевищення швидкості, але 1,4 мільйона доларів були за межею розуміння", — сказав американець.

Коли чоловік зв'язався із судом Савани, щоб дізнатися про можливу типографську помилку, він отримав тверду відповідь.

"Дама телефоном підтвердила цифру в 1,4 мільйона доларів. Вона наполягла, щоб я або заплатив, або з'явився до суду 21 грудня", — додав порушник.

Ілюстративне фото Фото: Savannah police department

Джошуа Пікок, представник міста Саванна, пролив світло на цю заплутану ситуацію. Він пояснив, що приголомшлива цифра була автоматично згенерованою "заповнювачем", програмою електронного штрафування. За його словами, значна кількість з'являється тому, що штрафи за перевищення швидкості вимагають явки до суду.

Місто Саванна далі роз'яснило в електронному листі, що остаточне покарання визначається суддею. За словами Пікока, фактичний штраф, з урахуванням витрат, запропонованих штатом, не перевищить 1000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка влаштовувала підпали, щоб подивитися на пожежників і пофліртувати з ними. Вона хотіла познайомитися з чоловіком у формі. Той факт, що підозрювана була присутня на останніх пожежах, викликав підозри у пожежної служби.

Також стало відомо, що чоловік встановив камеру у фальшивому камені та зняв тисячі людей на гарячих джерелах. Жінка помітила дивні віддзеркалення в скелі, зрозуміла, що в неї вбудовано шпигунську камеру, і заявила в поліцію. Ймовірного злочинця спіймали на гарячому.