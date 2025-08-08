В Германии поймали гонщика-рекордсмена: ехал 320 км/ч по автобану

По данным немецкой полиции, водитель, который ехал со скоростью более 320 км/ч, был замечен на автобане к западу от Берлина. Это рекордное превышение скорости.

Гонщик, личность которого не разглашается, был пойман на трассе А2 недалеко от Магдебурга еще 28 июля. Как сообщило во вторник полицейское управление, водителю был назначен штраф в размере 900 евро (1043 доллара США), он был лишен двух баллов из водительских прав и на три месяца лишен права управления транспортным средством, пишет CNN.

Придорожный радар, известный как "прицеп для контроля соблюдения правил дорожного движения", зафиксировал водителя во время плановой проверки. По данным полиции, показания на дисплее показали "самую высокую скорость" за всю историю наблюдений — 321 км/ч.

Знаменитые немецкие автобаны вызывают восхищение и интерес во всем мире благодаря отсутствию ограничений скорости. Немецкие власти и автоклубы годами спорят о целесообразности сохранения этой политики.

Однако на автобанах безграничные скорости не везде одинаковы: на некоторых участках трассы действуют ограничения скорости. На участке, где был пойман рекордсмен, ограничение скорости составляет 120 км/ч.

Существует ли ограничение скорости на автобанах в Германии

В Германии, в отличие от большинства стран мира, не предусмотрено единое ограничение скорости на автобанах. Ограничения имеются только на некоторых участках скоростных трасс, а на 70 процентах всех немецких автобанов действует рекомендуемая скорость - 130 километров в час, которой водители могут придерживаться добровольно. То есть ехать быстрее не запрещено.

На немецких автобанах фактически нет ограничения скорости

Многочисленные попытки ограничить скорость на немецких автобанах проваливались. Но сейчас более половины немцев выступают за введение скоростного лимита. При этом многие в стране по-прежнему жестко выступают против этого, а баварская партия Христианско-социальный союз (ХСС) даже начала сбор подписей против такой инициативы.

"Свободные граждане требуют свободного проезда". Под таким лозунгом в 1970-х годах в Германии протестовали против ограничения скорости до 100 километров в час на немецких скоростных трассах - автобанах - члены Общегерманского автомобильного клуба (ADAC). Тогдашнее правительство ФРГ ввело этот лимит, чтобы снизить потребление бензина - в тот момент в мире бушевал нефтяной кризис. Ограничения скорости действовали всего пару месяцев, но вызвали тогда большое возмущение в стране.

