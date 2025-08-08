У Німеччині спіймали гонщика-рекордсмена: їхав 320 км/год автобаном

За даними німецької поліції, водій, який їхав зі швидкістю понад 320 км/год, був помічений на автобані на захід від Берліна. Це рекордне перевищення швидкості.

Гонщика, особистість якого не розголошують, спіймали на трасі А2 недалеко від Магдебурга ще 28 липня. Як повідомило у вівторок поліцейське управління, водієві було призначено штраф у розмірі 900 євро (1043 долари США), він був позбавлений двох балів з водійських прав і на три місяці позбавлений права керування транспортним засобом, пише CNN.

Придорожній радар, відомий як "причіп для контролю дотримання правил дорожнього руху", зафіксував водія під час планової перевірки. За даними поліції, показання на дисплеї показали "найвищу швидкість" за всю історію спостережень — 321 км/год.

Знамениті німецькі автобани викликають захоплення та інтерес у всьому світі завдяки відсутності обмежень швидкості. Німецька влада та автоклуби роками сперечаються про доцільність збереження цієї політики.

Однак на автобанах безмежні швидкості не скрізь однакові: на деяких ділянках траси діють обмеження швидкості. На ділянці, де був спійманий рекордсмен, обмеження швидкості становить 120 км/год.

Чи існує обмеження швидкості на автобанах у Німеччині

У Німеччині, на відміну від більшості країн світу, не передбачено єдиного обмеження швидкості на автобанах. Обмеження є лише на деяких ділянках швидкісних трас, а на 70 відсотках усіх німецьких автобанів діє рекомендована швидкість — 130 кілометрів на годину, якої водії можуть дотримуватися добровільно. Тобто їхати швидше не заборонено.

На німецьких автобанах фактично немає обмеження швидкості

Численні спроби обмежити швидкість на німецьких автобанах провалювалися. Але зараз більше половини німців виступають за введення швидкісного ліміту. При цьому багато хто в країні, як і раніше, жорстко виступає проти цього, а баварська партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) навіть почала збір підписів проти такої ініціативи.

"Вільні громадяни вимагають вільного проїзду". Під таким гаслом у 1970-х роках у Німеччині протестували проти обмеження швидкості до 100 кілометрів на годину на німецьких швидкісних трасах — автобанах — члени Загальнонімецького автомобільного клубу (ADAC). Тодішній уряд ФРН запровадив цей ліміт, щоб знизити споживання бензину — у той момент у світі вирувала нафтова криза. Обмеження швидкості діяли лише кілька місяців, але викликали тоді велике обурення в країні.

Нагадаємо, сплатити штраф за порушення ПДР в Україні можна буде протягом 15 днів. Збільшити терміни оплати пропонує Кабінет міністрів. Уряд підготував відповідний проєкт закону №13614, який уже зареєстровано у Верховній Раді. Він вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в Одесі чоловік отримав рекордний штраф за паркування. Одесит залишав машину на парковці торгово-розважального центру "Гагарін Плаза", але не платив за послуги. У підсумку йому нарахували понад 835 тисяч гривень боргу.