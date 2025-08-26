Сам себе видав: міністра транспорту оштрафували після відео зі швидкістю 225 км/год (відео)

Міністр транспорту Туреччини поділився у соцмережах роликом з поїздки трасою біля Анкари. Після публікації відео Абдулкадір Уралоглу отримав штраф за перевищення швидкості.

На записі видно, як чиновник розганяє автомобіль на трасі Анкара—Ніґде до 225 км/год, що значно перевищує дозволену швидкість. Абдулкадір Уралоглу отримав штраф за перевищення швидкості, повідомляє The Guardian.

Запис із хештегом #TurkeyAccelerates міністр виклав у соцмережах увечері. На кадрах він слухає народні пісні та уривки з промов президента Реджепа Таїпа Ердогана. Водночас на зупинених зображеннях чітко видно спідометр — стрілка показує швидкість від 190 до 225 км/год.

Згідно з турецькими правилами, максимально допустима швидкість на цій ділянці автостради становить 137 км/год (85 миль/год). Таким чином, автомобіль урядовця рухався майже вдвічі швидше за норму.

Через кілька годин після першої публікації Уралоглу виклав відео повторно, додавши, що вже отримав повідомлення про штраф. Він визнав, що ненавмисно показав порушення.

"Я сів за кермо, щоб перевірити трасу Анкара—Ніґде, і ненавмисно перевищив швидкість на короткий період. Цим відео я фактично викрив себе", – написав він.

Згідно з документом, який міністр додав до допису, він їхав зі швидкістю 225 км/год і був оштрафований на 9 тисяч 267 турецьких лір (6 тис. грн).

"Відтепер я буду набагато обережнішим. Дотримання обмеження швидкості є обов’язковим для всіх", – наголосив Уралоглу.

Нагадаємо, Абдулкадір Уралоглу очолив Міністерство транспорту Туреччини у 2023 році. Він відповідає, зокрема, за розвиток інфраструктури, дорожню безпеку та великі транспортні проєкти країни.

