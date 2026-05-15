Випустять лише 30 штук: Mercedes- AMG показав нові кадри суперексклюзивного CLE Mythos

Німецький автобренд Mercedes показав нові деталі свого наступного екстремального спортивного автомобіля Mercedes-AMG CLE Mythos.

Це буде друга модель купе від Mercedes- AMG від його ультрарозкішного малосерійного суббренда Mythos, повідомляє Motor1.

Зазначимо, що Mythos було запущено у 2024 році для створення колекційних автомобілів з високою маржинальністю. Моделі вирізняються унікальним дизайном, обмеженим тиражем і орієнтовані на відданих колекціонерів, конкуруючи з Bentley і Ferrari.

На відміну від першої моделі, купе отримало більш агресивну аеродинаміку, і хоча виробник повністю не відкриває екстер'єру авто, з того, що публікується в мережі, вже можна зрозуміти характер цього звіра.

Спереду автомобіль оснащений величезною решіткою радіатора Panamericana, яка тягнеться від капота до нижнього дифузора. Рамка номерного знака виглядає так, ніби вона ледь тримається на автомобілі, який обрамлений величезними повітрозабірниками.

Авто отримало ще ширші крила, що дало змогу розмістити вентиляційні отвори в передніх крилах і отвори поруч із фарами.

Ззаду купе на базі CLE обладнано оновленим дифузором, який, судячи з усього, замінив культові чотири вихлопні труби AMG на два масивні отвори, вирізані в бампері. На ньому також є регульоване заднє антикрило і вентиляційні отвори в крилах, розташовані за задніми колесами.

Щодо дизайну салону, то він відповідає загальній концепції і може похвалитися такими ж "агресивними" передніми сидіннями і додатковою розпіркою. Салон розрахований тільки на двох осіб. Задніх місць немає, а за передніми сидіннями встановлено каркасну конструкцію.

Очікується, що Mercedes буде оснащений новим 4,0-літровим V8 двигуном з подвійним турбонаддувом і плоским колінчастим валом. Він може розвивати до 650 кінських і планується з повним приводом 4MATIC.

Нова модель отримає ім'я CLE Mythos і буде випущена тиражем лише 30 екземплярів для всього світу.

Дата прем'єри Mercedes-AMG CLE Mythos поки що не називається, як і майбутня ціна суперкара. Однак є інформація, що модель буде дорожчою за AMG PureSpeed за 922 000 євро, і її вартість наблизиться до мільйона євро, що зробить її одним із найдорожчих спортивних автомобілів.

