Выпустят всего 30 штук: Mercedes- AMG показал новые кадры суперэксклюзивного CLE Mythos

Немецкий автобренд Mercedes показал новые детали своего следующего экстремального спортивного автомобиля Mercedes-AMG CLE Mythos.

Это будет вторая модель купе от Mercedes- AMG от его ультрароскошного малосерийного суббренда Mythos, сообщает Motor1.

Отметим, что Mythos был запущен в 2024 году для создания коллекционных автомобилей с высокой маржинальностью. Модели отличаются уникальным дизайном, ограниченным тиражом и ориентированы на преданных коллекционеров, конкурируя с Bentley и Ferrari.

В отличие от первой модели, купе получило более агрессивную аэродинамику, и хотя производитель полностью не открывает экстерьера авто, по тому, что публикуется сети, уже можно понять характер этого зверя.

Спереди автомобиль оснащен огромной решеткой радиатора Panamericana, которая тянется от капота до нижнего диффузора. Рамка номерного знака выглядит так, будто она едва держится на автомобиле, который обрамлен огромными воздухозаборниками.

Авто получило еще более широкие крылья, что позволило разместить вентиляционные отверстия в передних крыльях и отверстия рядом с фарами.

Сзади купе на базе CLE оборудовано обновленным диффузором, который, судя по всему, заменил культовые четыре выхлопные трубы AMG двумя массивными отверстиями, вырезанными в бампере. На нем также имеется регулируемое заднее антикрыло и вентиляционные отверстия в крыльях, расположенные за задними колесами.

Что касается дизайна салона, то он отвечает общей концепции и может похвастаться такими же "агрессивными" передними сидениями и дополнительной распоркой. Салон рассчитан только на двух человек. Задних мест нет, а за передними сиденьями установлена каркасная конструкция.

Ожидается, что Mercedes будет оснащен новым 4,0-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом и плоским коленчатым валом. Он может развивать до 650 лошадиных и планируется с полным приводом 4MATIC.

Новая модель получит имя CLE Mythos и будет выпущена тиражом лишь 30 экземпляров для всего мира.

Дата премьеры Mercedes-AMG CLE Mythos пока не называется, как и будущая цена суперкара. Однако есть информация, что модель будет дороже AMG PureSpeed за 922 000 евро, и ее стоимость приблизиться к миллиону евро, что сделает ее одним из самых дорогих спортивных автомобилей.

