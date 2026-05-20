Власник Cybertruck вирішив випробувати режим амфібії: на березі його прийняла поліція (відео)

Tesla Cybertruck заїхав в озеро Грейпвайн у Техасі, і в салон почала просочуватися вода.

Водій і пасажири покинули автомобіль, а команда рятувальників на воді пожежної охорони Грейпвайна допомогла витягнути його з озера, повідомила поліція американського містечка в соцмережах.

Оскільки Tesla Cybertruck оснащений спеціальним режимом подолання водних перешкод, його власник, мабуть, вирішив перевірити, як він працює. Спочатку, коли авто в'їхало на мілководдя, ця функція працювала. Але коли пікап опинився в більш глибокому місці, він вийшов з ладу і почав набирати воду.

Як повідомляється на сторінці міста в соцмережі, автомобіль напоровся на камінь, через що його задні колеса почали пробуксовувати.

Відео дня

Перед тим, як машину витягли з води, її закріпили тросами, щоб її не віднесло на глибину. Поліція не уточнює, скільки часу і зусиль знадобилося, щоб витягти цей автомобіль з озера. Відомо, що використовувався навіть підводний апарат. Коли електромобіль опинився у воді, ще світило сонце, а на той час, як евакуатор за допомогою крана підняв його з озера, на вулиці вже стемніло.

Далі для водія все стало тільки гірше. Поліція заарештувала його за звинуваченням в управлінні транспортним засобом на закритій території парку або озера і в різних порушеннях правил безпеки на воді.

"Хоча транспортний засіб може бути фізично здатний заїхати на мілководдя, це може створити юридичні проблеми і проблеми безпеки відповідно до законодавства Техасу", — заявила поліція.

У відомстві уточнили, що раніше подібний випадок із таким самим авто вже мав місце, але тоді все закінчилося без інцидентів.

Нагадаємо, пікап Tesla Cybertruck отримав екстремальну версію без дверей для найсуворіших умов.

Також повідомлялося, що лінійку Tesla Cybertruck 2026 поповнила нова найдоступніша версія.