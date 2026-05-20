Владелец Cybertruck решил испытать режим амфибии: на берегу его приняла полиция (видео)

Tesla Cybertruck заехал в озеро Грейпвайн в Техасе, и в салон начала просачиваться вода.

Водитель и пассажиры покинули автомобиль, а команда спасателей на воде пожарной охраны Грейпвайна помогла вытащить его из озера, сообщила полиция американского городка в соцсетях.

Поскольку Tesla Cybertruck оснащен специальным режимом преодоления водных преград, его владелец, видимо, решил проверить, как он работает. Поначалу, когда авто въехало на мелководье, эта функция работала. Но когда пикап оказался в более глубоком месте, он вышел из строя и начал набирать воду.

Как сообщается на странице города в соцсети, автомобиль напоролся на камень, из-за чего его задние колеса начали пробуксовывать.

Відео дня

Перед тем, как машину вытащили из воды, ее закрепили тросами, чтобы ее не отнесло на глубину. Полиция не уточняет, сколько времени и усилий потребовалось, чтобы извлечь этот автомобиль из озера. Известно, что использовался даже подводный аппарат. Когда электромобиль оказался в воде, еще светило солнце, а к тому времени, как эвакуатор с помощью крана поднял его из озера, на улице уже стемнело.

Дальше для водителя все стало только хуже. Полиция арестовала его по обвинению в управлении транспортным средством на закрытой территории парка или озера и в различных нарушениях правил безопасности на воде.

"Хотя транспортное средство может быть физически способно заехать на мелководье, это может создать юридические проблемы и проблемы безопасности в соответствии с законодательством Техаса", — заявила полиция.

В ведомстве уточнили, что ранее подобный случай с таким же авто уже имел место, но тогда все закончилось без инцидентов.

Напомним, пикап Tesla Cybertruck получил экстремальную версию без дверей для самых суровых условий.

Также сообщалось, что линейку Tesla Cybertruck 2026 пополнила новая самая доступная версия.