Пикап Tesla Cybertruck получил экстремальную версию без дверей для самых суровых условий (фото)

Электромобиль Tesla Cybertruck получил экстравагантную версию Falcon. Пикап подготовили к самым сложным условиям.

Экстремальный тюнинг Tesla Cybertruck выполнило ателье DEIZ Garage из Дубая. О необычном проекте рассказали на сайте Classic Driver.

Пикап Tesla Cybertruck подготовили к сложному бездорожью

Тюнеры решили улучшить проходимость Tesla Cybertruck. Пикапу увеличили клиренс на 50 мм (456 мм в высшем положении пневмоподвески), установили усиленные бамперы, подножки и большие внедорожные шины на кованых дисках. В кузове разместили запасные колеса на специальном креплении и дополнили борта специальными решетками.

В кузове разместили запасные колеса

Кроме того, появились расширители арок, лебедка и дополнительная оптика на крыше и капоте. Двери заменили дугами. Кузов Tesla Cybertruck Falcon украсили росписями на арабском языке.

Роскошь и эпатаж: в Киеве заметили новейший кроссовер Rolls-Royce с ярким тюнингом (фото)

За основу взяли двухмоторный полноприводный пикап Tesla Cybertruck 2024 года. Он оснащен двухмоторной установкой на 600 л. с. и 1008 Н∙м и батареей емкостью 123 кВт∙ч.

Двери заменили дугами

Сейчас оригинальный электропикап выставили на продажу. Цена Tesla Cybertruck составляет 115 000 евро, а пробег составляет 2840 км.

Кстати, недавно презентовали самые дорогие электромобили Tesla, которые смогут купить не все.

Также Фокус писал о безумном тюнинге военного внедорожника Dodge 40-х годов.