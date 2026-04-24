Пикап Tesla Cybertruck получил экстремальную версию без дверей для самых суровых условий (фото)
Электромобиль Tesla Cybertruck получил экстравагантную версию Falcon. Пикап подготовили к самым сложным условиям.
Экстремальный тюнинг Tesla Cybertruck выполнило ателье DEIZ Garage из Дубая. О необычном проекте рассказали на сайте Classic Driver.
Тюнеры решили улучшить проходимость Tesla Cybertruck. Пикапу увеличили клиренс на 50 мм (456 мм в высшем положении пневмоподвески), установили усиленные бамперы, подножки и большие внедорожные шины на кованых дисках. В кузове разместили запасные колеса на специальном креплении и дополнили борта специальными решетками.
Кроме того, появились расширители арок, лебедка и дополнительная оптика на крыше и капоте. Двери заменили дугами. Кузов Tesla Cybertruck Falcon украсили росписями на арабском языке.
За основу взяли двухмоторный полноприводный пикап Tesla Cybertruck 2024 года. Он оснащен двухмоторной установкой на 600 л. с. и 1008 Н∙м и батареей емкостью 123 кВт∙ч.
Сейчас оригинальный электропикап выставили на продажу. Цена Tesla Cybertruck составляет 115 000 евро, а пробег составляет 2840 км.
