Старый военный внедорожник 40-х превратили в 700-сильного монстра за $500 000 (фото)

Dodge WC-53 40-х годов получил вторую жизнь. Военное авто переделали в брутального и мощного покорителя бездорожья.

Необычный тюнинг Dodge WC-53 выполнило американское ателье Desert Power Wagons. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

За основу взяли внедорожник Dodge WC-53 Carryall с цельнометаллическим кузовом. Во Вторую мировую их использовали в качестве командирских авто и передвижных командных пунктов.

Под капот Dodge WC-53 Carryall установили 6,2-литровый компрессорный V8 на 717 л. с. и 888 Нм. Именно этим двигателем комплектовали Dodge Charger и Challenger Hellcat.

В паре с восьмеркой работает 4-ступенчатый автомат. Кроме того, установили новую полноприводную трансмиссию с понижающей передачей, современные тормоза и внедорожную подвеску от King Shocks.

Dodge WC-53 Carryall получил новые стальные бамперы, подножки с электроприводом и лебедку. Его клиренс увеличили и установили 37-дюймовые внедорожные шины Toyo Open Country.

Также появились диодные фары, а дверь багажника получила электропривод. К тому же, для авто изготовили кастомный прицеп.

Новейший военный багги от General Motors пошел с молотка за миллион долларов (фото)

Салон Dodge WC-53 отделали кожей и деревом, установили удобные кресла и новые приборы. Оснащение включает мультимедийную систему с небольшим дисплеем и акустику Rockford Fosgate.

Подобный тюнинг Dodge WC-53 планируют выполнять на заказ. Внедорожник оценили в 499 950 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что в Финляндии скрестили Range Rover и Rolls-Royce.

Также мы писали, что кроссовер Acura превратили в оригинальный автодом.