Тюнинг по-скандинавски: старый Range Rover скрестили с Rolls-Royce (фото)
В Финляндии создали нестандартный внедорожник. Внешне он напоминает Rolls-Royce Cullinan, однако базируется на Range Rover Sport.
Оригинальный тюнинг Range Rover Sport первого поколения обошелся в 35 000, ведь использовали настоящие детали Rolls-Royce. Об этом сообщает сайт Carscoops.
За основу взяли Range Rover Sport 2006 года с пробегом 304 тыс. км. Внедорожник получил переднюю часть от Rolls-Royce Cullinan — заменены решетка радиатора, фары и бампер. Кроме того, установлены новые капот, передние и задние крылья, изготовленные из карбона. Авто получило 22-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.
Салон Range Rover Sport обшили черной и оранжевой кожей, а также заменили руль. Комплектация внедорожника включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру, электропривод сидений, подогрев кресел и руля, люк, пневмоподвеску.
Копия Rolls-Royce Cullinan не такая мощная, как оригинал, ведь оснащена 2,7-литровым турбодизелем на 190 л. с. Хотя в линейке Range Rover Sport первого поколения был и 5,0-литровый компрессорный V8 мощностью 510 сил.
