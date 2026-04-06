Тюнинг по-скандинавски: старый Range Rover скрестили с Rolls-Royce (фото)

В Финляндии создали нестандартный внедорожник. Внешне он напоминает Rolls-Royce Cullinan, однако базируется на Range Rover Sport.

Оригинальный тюнинг Range Rover Sport первого поколения обошелся в 35 000, ведь использовали настоящие детали Rolls-Royce. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Авто получило настоящие детали от Rolls-Royce Cullinan Фото: carscoops.com

Важно

За основу взяли Range Rover Sport 2006 года с пробегом 304 тыс. км. Внедорожник получил переднюю часть от Rolls-Royce Cullinan — заменены решетка радиатора, фары и бампер. Кроме того, установлены новые капот, передние и задние крылья, изготовленные из карбона. Авто получило 22-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.

Задние крылья изготовлены из карбона Фото: carscoops.com

Салон Range Rover Sport обшили черной и оранжевой кожей, а также заменили руль. Комплектация внедорожника включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру, электропривод сидений, подогрев кресел и руля, люк, пневмоподвеску.

Відео дня

Салон украсили черной и оранжевой кожей Фото: carscoops.com

Копия Rolls-Royce Cullinan не такая мощная, как оригинал, ведь оснащена 2,7-литровым турбодизелем на 190 л. с. Хотя в линейке Range Rover Sport первого поколения был и 5,0-литровый компрессорный V8 мощностью 510 сил.

