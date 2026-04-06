Тюнінг по-скандинавськи: старий Range Rover схрестили з Rolls-Royce (фото)

У Фінляндії створили нестандартний позашляховик. Зовні він нагадує Rolls-Royce Cullinan, проте базується на Range Rover Sport.

Оригінальний тюнінг Range Rover Sport першого покоління обійшовся в 35 000, адже використали справжні деталі Rolls-Royce. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Авто отримало справжні деталі від Rolls-Royce Cullinan Фото: carscoops.com

За основу взяли Range Rover Sport 2006 року з пробігом 304 тис. км. Позашляховик отримав передню частину від Rolls-Royce Cullinan — замінені решітка радіатора, фари та бампер. Крім того, встановлені нові капот, передні та задні крила, виготовлені з карбону. Авто отримало 22-дюймові диски з низькопрофільною гумою.

Задні крила виготовлені з карбону Фото: carscoops.com

Салон Range Rover Sport обшили чорною і помаранчевою шкірою, а також замінили кермо. Комплектація позашляховика включає клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, електропривід сидінь, підігрів крісел та керма, люк, пневмопідвіску.

Салон оздобили чорною та помаранчвеою шкірою Фото: carscoops.com

Копія Rolls-Royce Cullinan не така потужна, як оригінал, адже оснащена 2,7-літровим турбодизелем на 190 к. с. Хоча у лінійці Range Rover Sport першого покоління був і 5,0-літровий компресорний V8 потужністю 510 сил.

