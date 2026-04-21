Старий військовий позашляховик 40-х перетворили на 700-сильного монстра за $500 000 (фото)
Dodge WC-53 40-х років отримав друге життя. Військове авто переробили на брутального і потужного підкорювача бездоріжжя.
Незвичний тюнінг Dodge WC-53 виконало американське ательє Desert Power Wagons. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
За основу взяли позашляховик Dodge WC-53 Carryall із суцільнометалевим кузовом. У Другу світову їх використовували в якості командирських авто та пересувних командних пунктів.
Під капот Dodge WC-53 Carryall встановили 6,2-літровий компресорний V8 на 717 к. с. та 888 Нм. Саме цим двигуном комплектували Dodge Charger і Challenger Hellcat.
У парі з вісімкою працює 4-ступінчастий автомат. Крім того, встановили нову повнопривідну трансмісію зі знижувальною передачею, сучасні гальма та позашляхову підвіску від King Shocks.
Dodge WC-53 Carryall отримав нові сталеві бампери, підніжки з електроприводом та лебідку. Його кліренс збільшили та встановили 37-дюймові позашляхові шини Toyo Open Country.
Також з'явилися діодні фари, а двері багажника отримали електропривід. До того ж, для авто виготовили кастомний причіп.
Салон Dodge WC-53 оздобили шкірою і деревом, встановили зручні крісла і нові прилади. Оснащення включає мультимедійну систему з невеликим дисплеєм та акустику Rockford Fosgate.
Подібний тюнінг Dodge WC-53 планують виконувати на замовлення. Позашляховик оцінили в 499 950 доларів.
