Старий військовий позашляховик 40-х перетворили на 700-сильного монстра за $500 000 (фото)

Dodge WC-53 40-х років отримав друге життя. Військове авто переробили на брутального і потужного підкорювача бездоріжжя.

Незвичний тюнінг Dodge WC-53 виконало американське ательє Desert Power Wagons. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

За основу взяли позашляховик Dodge WC-53 Carryall із суцільнометалевим кузовом. У Другу світову їх використовували в якості командирських авто та пересувних командних пунктів.

Під капот Dodge WC-53 Carryall встановили 6,2-літровий компресорний V8 на 717 к. с. та 888 Нм. Саме цим двигуном комплектували Dodge Charger і Challenger Hellcat.

У парі з вісімкою працює 4-ступінчастий автомат. Крім того, встановили нову повнопривідну трансмісію зі знижувальною передачею, сучасні гальма та позашляхову підвіску від King Shocks.

Dodge WC-53 Carryall отримав нові сталеві бампери, підніжки з електроприводом та лебідку. Його кліренс збільшили та встановили 37-дюймові позашляхові шини Toyo Open Country.

Також з’явилися діодні фари, а двері багажника отримали електропривід. До того ж, для авто виготовили кастомний причіп.

Салон Dodge WC-53 оздобили шкірою і деревом, встановили зручні крісла і нові прилади. Оснащення включає мультимедійну систему з невеликим дисплеєм та акустику Rockford Fosgate.

Подібний тюнінг Dodge WC-53 планують виконувати на замовлення. Позашляховик оцінили в 499 950 доларів.

