Новітній військовий багі від General Motors пішов із молотка за мільйон доларів (фото)

У США на аукціоні продали новий M1301 ISV-U. За військовий позашляховик заплатили мільйон доларів.

Це перший екземпляр M1301 ISV-U, проданий цивільній особі. Наразі концерн General Motors постачає багі лише збройним силам США. Про авто розповіли на сайті аукціону Barrett-Jackson.

M1301 ISV-U створений на базі Chevrolet Colorado

Ціна M1301 ISV-U для армії США становить 177 000 доларів, тобто за час аукціону позашляховик подорожчав у 5,6 раза. Утім, варто відзначити, що отримані за авто кошти надійдуть на благодійність — їх передадуть у фонд допомоги ветеранам, нагородженим Медаллю Пошани.

Позашляховик оснащений 2,8-літровим турбодизелем

Придбав багі M1301 ISV-U власник гоночної команди із чемпіонату NASCAR Рік Хендрік. Він регулярно бере участь у подібних благодійних аукціонах.

Позашляховик M1301 ISV (Infantry Squad Vehicle-Utility) створили на базі пікапа Chevrolet Colorado ZR2. Він не має вікон та дверей і розрахований на 9 осіб чи 1500 кг вантажу. Багі важить 2,2 тонни та підготовлений для транспортування у вертольоті CH-47 Chinook.

Отримані за авто кошти передадуть у благодійний фонд

У M1301 ISV-U великий кліренс, посилений захист днища та 17-дюймові позашляхові шини BFGoodrich KM3. Під капотом встановлено 2,8-літровий турбодизель на 275 к. с., який працює в парі з 6-ступінчастим автоматом.

