Один з 80: на продаж виставили екстремальний 20-річний Mercedes із пробігом 2000 км (фото)

У Німеччині на аукціон виставили раритетний кабріолет Mercedes CLK DTM 2006 року. Потужний спорткар є капсулою часу.

Орієнтовна ціна Mercedes CLK DTM становить 440-550 тис. євро. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Авто вирізняється обвісом, розширеними крилами та антикрилом

Заряджений Mercedes CLK DTM 2006 року – унікальна модель, яка є серійним аналогом гоночного авто із чемпіонату DTM. Усього випустили 100 купе та 80 кабріолетів.

Спорткар є екстремальним варіантом Mercedes CLK 55 AMG. Він оснащений 5,4-літровим компресорним V8, який розвиває 582 к. с. та 800 Н∙м.

У салоні встановили спортивні сидіння

Із 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість становить 300 км/год. Крім того, кабріолет Mercedes CLK DTM отримав самоблокувальний диференціал, регульовану спортивну підвіску та покращені гальма.

Відрізнити Mercedes CLK DTM можна за вираженим обвісом, розширеними крилами, антикрилом та 20-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні крісла, а в оздобленні використані замша та карбон.

Кабріолет оснащений 5,4-літровим компресорним V8 на 582 к. с.

Конкретно цей кабріолет Mercedes CLK DTM – капсула часу, адже за 20 років він проїхав усього 1997 км та виглядає як новий.

