Один из 80: на продажу выставили экстремальный 20-летний Mercedes с пробегом 2000 км (фото)
В Германии на аукцион выставили раритетный кабриолет Mercedes CLK DTM 2006 года. Мощный спорткар является капсулой времени.
Ориентировочная цена Mercedes CLK DTM составляет 440-550 тыс. евро. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
Заряженный Mercedes CLK DTM 2006 года — уникальная модель, которая является серийным аналогом гоночного авто из чемпионата DTM. Всего выпустили 100 купе и 80 кабриолетов.
Спорткар является экстремальным вариантом Mercedes CLK 55 AMG. Он оснащен 5,4-литровым компрессорным V8, который развивает 582 л.с. и 800 Н∙м.
С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 300 км/ч. Кроме того, кабриолет Mercedes CLK DTM получил самоблокирующийся дифференциал, регулируемую спортивную подвеску и улучшенные тормоза.
Отличить Mercedes CLK DTM можно по выраженному обвесу, расширенным крыльям, антикрылу и 20-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использованы замша и карбон.
Конкретно этот кабриолет Mercedes CLK DTM — капсула времени, ведь за 20 лет он проехал всего 1997 км и выглядит как новый.
Между прочим, недавно на аукцион выставили скромный Mercedes Мэрилин Монро.
Также Фокус писал, что с молотка уйдет Lamborghini 70-х в новом состоянии и в украинских цветах.