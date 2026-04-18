Один из 80: на продажу выставили экстремальный 20-летний Mercedes с пробегом 2000 км (фото)

В Германии на аукцион выставили раритетный кабриолет Mercedes CLK DTM 2006 года. Мощный спорткар является капсулой времени.

Ориентировочная цена Mercedes CLK DTM составляет 440-550 тыс. евро. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Авто отличается обвесом, расширенными крыльями и антикрылом Фото: Mercedes-Benz

Заряженный Mercedes CLK DTM 2006 года — уникальная модель, которая является серийным аналогом гоночного авто из чемпионата DTM. Всего выпустили 100 купе и 80 кабриолетов.

Спорткар является экстремальным вариантом Mercedes CLK 55 AMG. Он оснащен 5,4-литровым компрессорным V8, который развивает 582 л.с. и 800 Н∙м.

В салоне установили спортивные сиденья Фото: Mercedes-Benz

С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 300 км/ч. Кроме того, кабриолет Mercedes CLK DTM получил самоблокирующийся дифференциал, регулируемую спортивную подвеску и улучшенные тормоза.

Эксклюзив по цене "Гелендвагена": в Украине продается 90-летний кабриолет Mercedes (фото)

Отличить Mercedes CLK DTM можно по выраженному обвесу, расширенным крыльям, антикрылу и 20-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использованы замша и карбон.

Кабриолет оснащен 5,4-литровым компрессорным V8 на 582 л.с. Фото: Mercedes-Benz

Конкретно этот кабриолет Mercedes CLK DTM — капсула времени, ведь за 20 лет он проехал всего 1997 км и выглядит как новый.

Между прочим, недавно на аукцион выставили скромный Mercedes Мэрилин Монро.

Также Фокус писал, что с молотка уйдет Lamborghini 70-х в новом состоянии и в украинских цветах.