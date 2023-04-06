"Дали зелене світло": в США починають масове виробництво джипів ISV для потреб армії

Впродовж останніх трьох років машину доопрацьовували та позбавляли від "дитячих хвороб". Тепер американська армія отримає тисячі ISV.

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Армія США схвалила початок масштабного серійного виробництва машин Infantry Squad Vehicle (ISV). Про це повідомляє Defense News.

5 квітня компанія General Motors отримала велике замовлення від Пентагону на 2 593 автівки.

"Це зелене світло є важливою програмною віхою придбання армії в "моторизації" бойових груп піхотних бригад, бригад допомоги силами безпеки, а також підрозділів армійських рейнджерів", — написали в армії.

Наразі в американській армії вже є 300 одиниць ISV, вони надійшли на озброєння двом повітряно-десантним дивізіям: 82-й та 101-й. Контракт GM Defense отримали ще в червні 2020 року після тестування ще трьох конкурентних рішень в армії США. Тоді було замовлено 649 машин із датою постачання до кінця 2024 фінансового року.

2200-кілограмовий ISV базується на шасі Chevrolet Colorado ZR2 й на 90% складається з комерційних деталей. Також автівку можна транспортувати у вертольоті CH-47 Chinook.

Останні три роки GM Defense виправляла проблеми, на які вказали військові: дискомфорт та уразливість десантного відділення, невідповідність вимогам мати можливість проходити 1 200 миль (1 931 км) на одному баці. Також були проблеми з двигуном, його перегрівом та кермуванням. З літа 2022 року в армії США перевірили, чи були виправлені ці помилки. За підсумком ключові вимоги були виконані.

Нагадаємо, 4 квітня стало відомо, що на озброєння армії США зʼявиться новий літак "судного дня" для заміни застарілого Е6В.

5 квітня ЗМІ повідомили, що США передадуть Україні експериментальну зброю для боротьби з дронами ЗС РФ.