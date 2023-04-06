"Дали зеленый свет": в США начинают массовое производство джипов ISV для нужд армии

За последние три года машину дорабатывали, избавляя от "детских болезней". Теперь американская армия получит тысячи ISV.

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Армия США одобрила начало масштабного серийного производства машин Infantry Squad Vehicle (ISV). Об этом сообщает Defense News.

5 апреля компания General Motors получила большой заказ от Пентагона на 2593 автомобиля.

"Этот зеленый свет является важной программной вехой приобретения армии в "моторизации" боевых групп пехотных бригад, бригад помощи силами безопасности, а также подразделений армейских рейнджеров", — написали в армии.

Сейчас в американской армии есть 300 единиц ISV, они поступили на вооружение двум воздушно-десантным дивизиям: 82-й и 101-й. Контракт GM Defense был получен еще в июне 2020 года после тестирования еще трех конкурентных решений в армии США. Тогда было заказано 649 машин с датой поставки до конца 2024 года финансового года.

2200-килограммовый ISV базируется на шасси Chevrolet Colorado ZR2 и на 90% состоит из коммерческих деталей. Также автомобиль можно транспортировать в вертолете CH-47 Chinook.

Последние три года GM Defense исправляла проблемы, которые указали военные: дискомфорт и уязвимость десантного отделения, несоответствие требованиям иметь возможность проходить 1200 миль (1931 км) на одной стороне. Также были проблемы с двигателем, его перегревом и управлением. С лета 2022 года в армии США проверили, были ли исправлены эти ошибки. На базе ключевые требования были выполнены.

Напомним, 4 апреля стало известно, что на вооружение армии США появится новый самолет "судного дня" для замены устаревшего Е6В.

5 апреля СМИ сообщили, что США передадут Украине экспериментальное оружие для борьбы с дронами ВС РФ.