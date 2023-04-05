США передают Украине экспериментальное оружие против дронов ВС РФ, — Defence One

В компании SAIC говорят, что украинцы скоро получат новые системы, оснащенные ракетами, пулеметами и средствами РЭБ. Армия США пока официально это не подтвердила.

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США отправят Украине экспериментальное оружие для борьбы с иранскими и китайскими дронами. Об этом сообщает американское издание Defence One, ссылаясь на представителей государственной подрядной компании SAIC.

Поставки антидроновых систем в Украину

4 апреля Пентагон объявил о поставке Украине нового пакета военной помощи, ориентированной на противовоздушную оборону. В него вошли загадочные системы вооружения, которые в США назвали "10 мобильными ракетными комплексами анти-БПЛА с лазерным наведением". Поставка следует после конкурса, проведенного армией США в январе для выбора системы против иранских БПЛА Shahed-136.

Источник из SAIC в кулуарах симпозиума Global Force рассказал Defense One, что именно его компания должна отправить в Украину 10 упомянутых антидроновых комплексов. В январе она провела успешные испытания с применением ракет с лазерным наведением APKWS от BAE Systems, которые показали 100-процентную точность попадания.

Армия США и еще один участник испытаний, Invariant Systems, не подтвердили, что комплексы должны отправить в Украину после испытаний, но подтвердили другие детали, соответствующие заявлениям сотрудников SAIC. Как указано в контрактах, предоставленных ВС США, целью испытаний было уничтожение беспилотников третьего класса, вес которых превышает 25 кг, а Shahed-136 весит около 220 кг. В документах также прописано, что победитель конкурса должен быть готов отправить вооружение странам партнерам в течение 30-90 дней после подписания сделки — примерно столько же времени прошло между завершением тестов и сообщением о поставке антидроновой техники в Украину.

На что способны комплексы SAIC

Как заявил вице-президент армейского бизнес-подразделения SAIC Грег Фортье, один выстрел их нового комплекса обходится менее чем в $30 000, что гораздо дешевле более крупных ракет для ПВО, которые использует Украина. Во время испытаний система обнаружила БПЛА на расстоянии около 10 км и поразил в 5 км, хотя армия требовала дальность в 2 км.

Системный инженер SAIC Джереми Дэвидсон добавил, что комплекс также включает в себя пулеметную установку M240 и систему радиоэлектронной борьбы, которая может взять под контроль коммерческий беспилотник, в том числе любую модель популярного китайского бренда DJI, не защищенную расширенным шифрованием. Стоит отметить, дроны DJI активно применяются на войне как российскими, так и украинскими войсками.

Эксперт из Центра военно-морского анализа США обратил внимание, что раньше американские власти отправляли в Украину лишь уже существующие военные технологии. Достоверно неизвестно, поставляли ли они какое-либо экспериментальное оружие, разработанное с нуля.

30 марта появилась информация об испытаниях сверхточных лазерных систем ПВО против дронов в США. Новая технология APKWS от BAE Systems превращает обычные 70-мм ракеты в "умные" боеприпасы, поражающие небольшие боевые беспилотники.