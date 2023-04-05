США передають Україні експериментальну зброю проти дронів ЗС РФ, — Defence One

У компанії SAIC кажуть, що українці незабаром отримають нові системи, оснащені ракетами, кулеметами та засобами РЕБ. Армія США поки що офіційно це не підтвердила.

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США відправлять Україні експериментальну зброю для боротьби з іранськими та китайськими дронами. Про це повідомляє американське видання Defence One, посилаючись на представників державної підрядної компанії SAIC.

Постачання антидронових систем в Україну

4 квітня Пентагон оголосив про постачання Україні нового пакету військової допомоги, орієнтованої на протиповітряну оборону. До нього увійшли загадкові системи озброєння, які в США назвали "10 мобільними ракетними комплексами анти-БПЛА із лазерним наведенням". Постачання слідує після конкурсу, проведеного армією США в січні для вибору системи проти іранських БПЛА Shahed-136.

Джерело із SAIC у кулуарах симпозіуму Global Force розповіло Defense One, що саме його компанія має відправити в Україну 10 згаданих антидронових комплексів. У січні вона провела успішні випробування із застосуванням ракет із лазерним наведенням APKWS від BAE Systems, які показали 100-відсоткову точність влучення.

Армія США та ще один учасник випробувань, Invariant Systems, не підтвердили, що комплекси мають відправити до України після випробувань, але підтвердили інші деталі, які збігаються із заявами співробітників SAIC. Як зазначено у контрактах, наданих ЗС США, метою випробувань було знищення безпілотників третього класу, вага яких перевищує 25 кг, а Shahed-136 важить близько 220 кг. У документах також прописано, що переможець конкурсу має бути готовим відправити озброєння країнам партнерам протягом 30-90 днів після підписання угоди — приблизно стільки ж часу пройшло між завершенням тестів та повідомленням про постачання антидронової техніки в Україну.

На що здатні комплекси SAIC

Як заявив віце-президент армійського бізнес-підрозділу SAIC Грег Фортьє, один постріл їхнього нового комплексу обходиться менш ніж у $30 000, що набагато дешевше за великі ракети для ППО, які використовує Україна. Під час випробувань система виявила БПЛА на відстані близько 10 км і вразила у 5 км, хоча армія вимагала дальність у 2 км.

Системний інженер SAIC Джеремі Девідсон додав, що комплекс також включає кулеметну установку M240 і систему радіоелектронної боротьби, яка може взяти під контроль комерційний безпілотник, у тому числі будь-яку модель популярного китайського бренду DJI, не захищену розширеним шифруванням. Слід зазначити, що дрони DJI активно застосовуються на війні як російськими, так і українськими військами.

Експерт із Центру військово-морського аналізу США звернув увагу, що раніше американська влада відправляла в Україну лише вже наявні військові технології. Напевне невідомо, чи поставляли вони якусь експериментальну зброю, розроблену з нуля.

30 березня з'явилася інформація про випробування надточних лазерних систем ППО проти дронів у США. Нова технологія APKWS від BAE Systems перетворює звичайні 70-мм ракети на "розумні" боєприпаси, що вражають невеликі бойові безпілотники.