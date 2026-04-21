Новейший военный багги от General Motors пошел с молотка за миллион долларов (фото)

В США на аукционе продали новый M1301 ISV-U. За военный внедорожник заплатили миллион долларов.

Это первый экземпляр M1301 ISV-U, проданный гражданскому лицу. Сейчас концерн General Motors поставляет багги только вооруженным силам США. Об авто рассказали на сайте аукциона Barrett-Jackson.

M1301 ISV-U создан на базе Chevrolet Colorado

Цена M1301 ISV-U для армии США составляет 177 000 долларов, то есть за время аукциона внедорожник подорожал в 5,6 раза. Впрочем, стоит отметить, что полученные за авто средства поступят на благотворительность — их передадут в фонд помощи ветеранам, награжденным Медалью Почета.

Внедорожник оснащен 2,8-литровым турбодизелем

Приобрел багги M1301 ISV-U владелец гоночной команды из чемпионата NASCAR Рик Хендрик. Он регулярно участвует в подобных благотворительных аукционах.

Внедорожник M1301 ISV (Infantry Squad Vehicle-Utility) создали на базе пикапа Chevrolet Colorado ZR2. Он не имеет окон и дверей и рассчитан на 9 человек или 1500 кг груза. Багги весит 2,2 тонны и подготовлен для транспортировки в вертолете CH-47 Chinook.

Полученные за авто средства передадут в благотворительный фонд

У M1301 ISV-U большой клиренс, усиленная защита днища и 17-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich KM3. Под капотом установлен 2,8-литровый турбодизель на 275 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом.

