Пікап Tesla Cybertruck отримав екстремальну версію без дверей для найсуворіших умов (фото)

Електромобіль Tesla Cybertruck отримав екстравагантну версію Falcon. Пікап підготували до найскладніших умов.

Екстремальний тюнінг Tesla Cybertruck виконало ательє DEIZ Garage із Дубая. Про незвичний проєкт розповіли на сайті Classic Driver.

Пікап Tesla Cybertruck підготували до складного бездоріжжя Фото: Classic Driver Market

Тюнери вирішили покращити прохідність Tesla Cybertruck. Пікапу збільшили кліренс на 50 мм (456 мм у вищому положенні пневмопідвіски), встановили посилені бампери, підніжки та великі позашляхові шини на кованих дисках. У кузові розмістили запасні колеса на спеціальному кріпленні та доповнили борти спеціальними решітками.

У кузові розмістили запасні колеса Фото: Classic Driver Market

Крім того, з'явилися розширювачі арок, лебідка та додаткова оптика на даху і капоті. Двері замінили дугами. Кузов Tesla Cybertruck Falcon прикрасили розписами арабською мовою.

За основу взяли двомоторний повнопривідний пікап Tesla Cybertruck 2024 року. Він оснащений двомоторною установкою на 600 к. с. і 1008 Н∙м та батареєю ємністю 123 кВт∙год.

Двері замінили дугами Фото: Classic Driver Market

Зараз оригінальний електропікап виставили на продаж. Ціна Tesla Cybertruck становить 115 000 євро, а пробіг складає 2840 км.

