Новий Land Rover Defender засвітився на тестах (фото)

Рестайлінгова версія позашляховика Defender від Land Rover, який дебютував ще 2019 року, отримає повне оновлення екстер'єру та оснащення.

Прототип авто нещодавно помічений під час випробувань, повідомляє Аutoevolution. Тестові зразки були замасковані на решітці радіатора, передньому і задньому бамперах, а також на частині даху.

Новий Defender привернув увагу дуже великими шинами Goodyear Wrangler, спеціально розробленими для бездоріжжя, більшими протитуманними фарам, а також двома нижніми повітрозабірниками на передній стійці.

Решітка радіатора також помітно змінилася. Вона стала більшою та має сітчасту структуру.

Несуттєвих, але все ж таки змін зазнав і задній бампер. Його форма трохи інша, а світловідбивачі тепер розташовані вище. Він також виступає менше, ніж у попередньої моделі.

За інформацією "ТопЖир", на даху з'явився новий спойлер, інтегрований у конструкцію, для поліпшення аеродинамічних характеристик автомобіля.

Повідомляється, що інтер'єр салону прототипу практично не змінився, але є одна важлива деталь. Задній диван може бути замінений двома окремими капітанськими кріслами. Раніше таке компонування пропонувалося тільки для версії Defender 130, але тепер, імовірно, стане доступним і для інших модифікацій, зокрема Defender 110.

Щодо технічної складової, то поки що невідомо, чи отримає оновлений Defender нові силові агрегати. Наразі модель пропонується з різними двигунами. Цілком ймовірно, що Land Rover відмовиться від застарілого 5,0-літрового V8 на користь бітурбованого 4,4-літрового двигуна потужністю близько 523 к.с.

Успіх Land Rover Defender: чим він зумовлений

У 1983 році Land Rover відкрив абсолютно новий розділ у своїй історії, представивши Land Rover One Ten, також відомий як Defender, поряд із Land Rover Ninety в 1984 році і подовженим Land Rover One Two Seven в 1985 році.

Серія Land Rover Defender стала невід'ємною частиною світу позашляховиків завдяки серії кросоверів і пікапів, ознаменувавши собою повну перебудову серії Land Rover, запущеної 1948 року.

У 2016 році виробництво оригінального Land Rover Defender припинилося (з перервами, оскільки різноманітні класичні моделі досі офіційно випускаються), а дехто навіть говорив, що абсолютно нова модель L663, представлена 2020 року, ніколи не досягне слави та багатства свого попередника. Однак песимістичні прогнози не справдилися.

Нова модель, що перейшла з рамної конструкції на несучий кузов для досягнення нового рівня розкоші, швидко стала найбільш продаваною моделлю в лінійці Land Rover, і минулого року продажі моделей 90, 110 і 130 перевищили 115 тисяч одиниць, що є найвищим показником для британського автовиробника.

Після минулорічного незначного оновлення для модельного року 2026, вони також випустили Defender Octa як вищий рівень продуктивності, що перевершує попередні моделі Defender X і Defender V8.

Він створений на базі Land Rover Defender 110 і оснащений 4,4-літровим двигуном BMW V8, що розвиває 626 к. с., — найпотужнішим двигуном, який коли-небудь пропонували на моделях Defender.

На думку аналітиків, останній Land Rover Defender легко може стати конкурентом Mercedes-AMG G 63 4x4 Squared і перетворитися на справжній позашляховик, придатний для сафарі та позашляхових пригод.

Потенційний запуск новинки може бути приурочений до майбутнього оновлення моделі.

