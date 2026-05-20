Новый Land Rover Defender засветился на тестах (фото)

Рестайлинговая версия внедорожника Defender от Land Rover, который дебютировал еще в 2019 году, получит полное обновление экстерьера и оснащения.

Прототип авто недавно замечен во время испытаний, сообщает Аutoevolution. Тестовые образцы были замаскированы на решетке радиатора, переднем и заднем бамперах, а также на части крыши.

Новый Defender привлек внимание очень большими шинами Goodyear Wrangler, специально разработанными для бездорожья, более крупными противотуманными фарам, а также двумя нижними воздухозаборниками на передней стойке.

Решетка радиатора также заметно изменилась. Она стала больше и имеет сетчатую структуру.

Несущественные, но все же изменения претерпел и задний бампер. Его форма немного другая, а светоотражатели теперь расположены выше. Он также выступает меньше, чем в предыдущей модели.

По информации "ТопЖир", на крыше появился новый спойлер, интегрированный в конструкцию, для улучшения аэродинамических характеристик автомобиля.

Сообщается, что интерьер салона прототипа практически не изменился, но есть одна важная деталь. Задний диван может быть заменен двумя отдельными капитанскими креслами. Ранее такая компоновка предлагалась только для версии Defender 130, но теперь, вероятно, станет доступна и для других модификаций, включая Defender 110.

Что касается технической составляющей, то пока неизвестно, получит ли обновленный Defender новые силовые агрегаты. В настоящее время модель предлагается с различными двигателями. Вполне вероятно, что Land Rover откажется от устаревшего 5,0-литрового V8 в пользу битурбированного 4,4-литрового двигателя мощностью около 523 л.с.

Успех Land Rover Defender: чем он обусловлен

В 1983 году Land Rover открыл совершенно новую главу в своей истории, представив Land Rover One Ten, также известный как Defender, наряду с Land Rover Ninety в 1984 году и удлиненным Land Rover One Two Seven в 1985 году.

Серия Land Rover Defender стала неотъемлемой частью мира внедорожников благодаря серии кроссоверов и пикапов, ознаменовав собой полную перестройку серии Land Rover, запущенной в 1948 году.

В 2016 году производство оригинального Land Rover Defender прекратилось (с перерывами, поскольку различные классические модели до сих пор официально выпускаются), а некоторые даже говорили, что совершенно новая модель L663, представленная в 2020 году, никогда не достигнет славы и богатства своего предшественника. Однако пессимистические прогнозы не оправдались.

Новая модель, перешедшая с рамной конструкции на несущий кузов для достижения нового уровня роскоши, быстро стала самой продаваемой моделью в линейке Land Rover, и в прошлом году продажи моделей 90, 110 и 130 превысили 115 тысяч единиц, что является наивысшим показателем для британского автопроизводителя.

После прошлогоднего незначительного обновления для модельного года 2026, они также выпустили Defender Octa как высший уровень производительности, превосходящий предыдущие модели Defender X и Defender V8.

Он создан на базе Land Rover Defender 110 и оснащен 4,4-литровым двигателем BMW V8, развивающим 626 л.с., — самым мощным двигателем, когда-либо предлагавшимся на моделях Defender.

По мнению аналитиков, последний Land Rover Defender легко может стать конкурентом Mercedes-AMG G 63 4x4 Squared и превратиться в настоящий внедорожник, подходящий для сафари и внедорожных приключений.

Потенциальный запуск новинки может быть приурочен к предстоящему обновлению модели.

