Не тільки в кайф: чому нові ато можуть стати проблемою для власників

Вважається, що якщо авто придбано в салоні, то питання з його ремонтом виникнуть не скоро. А якщо такі і з'являться, то він пройде швидко і без проблем.

Однак експерти зазначають, що все не так просто, пише UA.Motors. Нові авто з усією їхньою сучасною "начинкою" для виявлення неполадок потребують комп'ютерної діагностики, спеціального обладнання та доступу до програмного забезпечення, тоді як раніше автовласники могли зрозуміти на слух, що не так із машиною, й усунути неполадки механічно.

У сучасних авто системи управління двигуном, трансмісією і безпекою об'єднані десятками електронних блоків, що працюють у постійному сприянні, через що навіть прості операції можуть ускладнюватися. Наприклад, після заміни кузовного елемента іноді потрібне повторне калібрування радарів і камер.

Ще один момент — системи допомоги водієві ADAS.

"Адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі руху і автоматичне гальмування підвищують безпеку, але після ремонту вимагають точного налаштування. Заміна скла, бампера або сенсорів майже завжди супроводжується обов'язковим калібруванням, без якого системи можуть працювати некоректно", — зазначає видання.

Якщо автомобіль гібрид або на електричній тязі, то ситуація ще складніша. Тут уже не обійтися без професіоналів, оскільки необхідно мати справу з високовольтними системами, спеціальними компонентами і вимогами до безпеки.

Сучасні авто "напхані" електронікою

У цьому разі дідівський гаражний ремонт неможливий у принципі, оскільки "самодіяльність" загрожує наслідками як для автовласника, так і для механіка.

У нових авто також відзначається більш ущільнена начинка під капотом. Річ у тім, що автобренди оптимізують розміщення вузлів для ефективності та компактності. Це економить простір і дає змогу покращувати екстер'єр авто, але ускладнює доступ під час ремонту і часто змушує проводити складне розбирання навіть для незначних робіт.

Ще одна проблема — збільшення частки пластикових і композитних матеріалів у конструкції авто. З одного боку, вони полегшують вагу машини і дають змогу поліпшити дизайн, однак у разі серйозної поломки або ДТП їх простіше замінити, ніж відремонтувати.

Та сама історія і з сучасною LED-оптикою та електронними модулями, які значно дорожчі за традиційні механічні аналоги.

Оптика на нових машинах — окрема стаття витрат

Багато власників сучасних авто стикаються з такою проблемою як доступність запчастин.

Якщо на старіші моделі можна знайти потрібні запчастини, то зараз багато деталей розробляються під конкретні моделі та доступні тільки через офіційні канали, а деякі взагалі поставляються на замовлення, що позначається на термінах ремонту і ціні.

Таким чином, у кошторисі щасливого власника новенького авто — не тільки деталі, часто дуже недешеві, а й діагностика, програмне забезпечення, калібрування, термін ремонту.

