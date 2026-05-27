Не только в кайф: почему новые ато могут стать проблемой для владельцев

Считается, что если авто приобретено в салоне, то вопросы с его ремонтом возникнут не скоро. А если таковые и появятся, то он пройдет быстро и без проблем.

Однако эксперты отмечают, что все не так просто, пишет UA.Motors. Новые авто со всей их современной "начинкой" для выявления неполадок нуждаются в компьютерной диагностике, специальном оборудовании и доступе к программному обеспечению, в то время как раньше автовладельцы могли понять на слух, что не так с машиной, и устранить неполадки механически.

В современных авто системы управления двигателем, трансмиссией и безопасностью объединены десятками электронных блоков, работающих в постоянном содействии, из-за чего даже простые операции могут усложняться. Например, после замены кузовного элемента иногда требуется повторная калибровка радаров и камер.

Еще один момент — системы помощи водителю ADAS.

"Адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения и автоматическое торможение повышают безопасность, но после ремонта требуют точной настройки. Замена стекла, бампера или сенсоров почти всегда сопровождается обязательной калибровкой, без которой системы могут работать некорректно", — отмечает издание.

Если автомобиль гибрид или на электрической тяге, то ситуация еще сложнее. Тут уже не обойтись без профессионалов, поскольку необходимо иметь дело с высоковольтными системами, специальными компонентами и требованиями к безопасности.

В этом случае дедовский гаражный ремонт невозможен в принципе, поскольку "самодеятельность" чревата последствиями как для автовладельца, так и для механика.

В новых авто также отмечается более уплотненная начинка под капотом. Дело в том, что автобренды оптимизируют размещение узлов для эффективности и компактности. Это экономит пространство и позволяет улучшать экстерьер авто, но затрудняет доступ при ремонте и часто заставляет проводить сложную разборку даже для незначительных работ.

Еще одна проблема — увеличение доли пластиковых и композитных материалов в конструкции авто. С одной стороны, они облегчают вес машины и позволяют улучшить дизайн, однако в случае серьезной поломки или ДТП их проще заменить, чем отремонтировать.

Та же история и с современной LED-оптикой и электронными модулями, которые значительно дороже традиционных механических аналогов.

Многие владельцы современных авто сталкиваются с такой проблемой как доступность запчастей.

Если на более старые модели можно найти нужные запчасти, что сейчас многие детали разрабатываются под конкретные модели и доступны только через официальные каналы, а некоторые вообще поставляются под заказ, что сказывается на сроках ремонта и цене.

Таким образом, в смете счастливого владельца новенького авто — не только детали, зачастую очень недешевые, но и диагностика, программное обеспечение, калибровка, срок ремонта.

