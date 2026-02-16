Ремонт современных авто после мелких ДТП резко подорожал: эксперты назвали причину

Современные автомобили значительно дороже ремонтировать после ДТП, чем более старые модели. Всему виной являются новые технологии.

Даже незначительное ДТП с участием современной модели авто может обернуться недешевым ремонтом. Об этом свидетельствуют результаты исследования немецкого автоклуба ADAC, сообщает сайт Carscoops.

Эксперты ADAC указывают, что замена лобового стекла теперь стоит до 2500 евро, а ремонт передней части может достигать 5-7 тыс. евро. Причинами этого являются не только инфляция и подорожание услуг СТО, но и новые технологии.

Замена лазерной фары BMW стоит 3300 евро за замену лазерной фары Фото: BMW

Дело в том, что в кузовных деталях теперь установлены разнообразные сенсоры и камеры. Отремонтировать их обычно трудно и легче заменить, что и приводит к росту стоимости ремонта.

К примеру, если раньше замена лобового стекла была быстрой и стоила несколько сотен евро, то теперь нужно калибровать оборудование систем удержания в полосе движения и управления светом фар.

Отдельный разговор — современная оптика. Матричные фары недешевые, еще дороже лазерная оптика. Одна лазерная фара BMW 330e обойдется в 3300 евро.

Подорожание ремонта уже приводит к росту стоимости страхования в ряде стран. В ADAC рекомендуют автопроизводителям воздержаться от установки дорогостоящего оборудования без крайней необходимости.

Кроме того, эксперты рекомендуют делать модульную конструкцию современного оборудования, чтобы можно было заменить только поврежденную часть. Например, в новом Mercedes S-Class можно поменять отдельные секции матричных фар.

Между прочим, недавно владельцу Rivian R1S выписали чек на $54 000 за ремонт после незначительного ДТП.

