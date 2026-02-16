Ремонт сучасних авто після дрібних ДТП різко подорожчав: експерти назвали причину

Сучасні автомобілі значно дорожче ремонтувати після ДТП, аніж старіші моделі. Усьому виною є нові технології.

Навіть незначна ДТП за участі сучасної моделі авто може обернутися недешевим ремонтом. Про це свідчать результати дослідження німецького автоклубу ADAC, повідомляє сайт Carscoops.

Експерти ADAC вказують, що заміна лобового скла тепер коштує до 2500 євро, а ремонт передньої частини може сягати 5-7 тис. євро. Причинами цього є не лише інфляція та подорожчання послуг СТО, а й нові технології.

Заміна лазерної фари BMW коштує 3300 євро Фото: BMW

Річ у тім, що в кузовних деталях тепер встановлені різноманітні сенсори та камери. Відремонтувати їх зазвичай важко і легше замінити, що й призводить до зростання вартості ремонту.

Приміром, якщо раніше заміна лобового скла була швидкою і коштувала кількасот євро, то тепер потрібно калібрувати обладнання систем утримання у смузі руху та управління світлом фар.

Окрема розмова – сучасна оптика. Матричні фари недешеві, ще дорожчою є лазерна оптика. Одна лазерна фара BMW 330e обійдеться в 3300 євро.

Подорожчання ремонту вже призводить до зростання вартості страхування у низці країн. В ADAC рекомендують автовиробникам утриматися від встановлення дорогого обладнання без нагальної потреби.

Крім того, експерти рекомендують робити модульну конструкцію сучасного обладнання, аби можна було замінити лише пошкоджену частину. Наприклад, у новому Mercedes S-Class можна поміняти окремі секції матричних фар.

Між іншим, нещодавно власнику Rivian R1S виписали чек на $54 000 за ремонт після незначної ДТП.

Також Фокус розповідав, що у виробництво повернули найнадійніше авто в історії.