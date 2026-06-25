Іржавий і "випатраний": як виглядає надзвичайно рідкісний Plymouth GTX за 12 500 доларів (фото)

$12 500 із передоплатою у розмірі $500 — саме в таку суму оцінив те, що залишилося від рідкісного Plymouth GTX 1969 року випуску, користувач платформи eBay під ніком T&S antiques&auto parts.

На сайті опубліковано фотографії лота з Бредлівілля, штат Міссурі, на яких автомобіль зображений, м’яко кажучи, у дуже жалюгідному стані. З машини знято більшість деталей, кузов поїла іржа, а сам він стоїть покинутий у полі.

Щоб повернути його до життя, новому власнику доведеться чимало витратитися на дорогу та повну реставрацію.

В описі товару власник стверджує, що це один із лише 701 кабріолетів, одного з усього 178 екземплярів із 4-ступінчастою коробкою передач та одного з усього 150 екземплярів із 4-ступінчастою коробкою передач і двигуном об'ємом 440 дюймів (7,2 літра), що було дуже рідкісною комплектацією.

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Базова модифікація цього двигуна, відома як Super Commando 440, розвивала потужність 375 л.с. (280 кВт) та мав значний крутний момент, що робило автомобіль одним із найшвидших на дорозі.

Зазначимо, що в цьому автомобілі немає двигуна — його витягли.

Як пише Autoevolution, у 1969 році компанія Plymouth випустила 14 902 хардтопи GTX, а також 700 кабріолетів. Хардтоп був доступнішим за ціною: базова комплектація коштувала 3416 доларів, тоді як кабріолет можна було придбати щонайменше за 3635 доларів.

Ось так виглядає Plymouth GTX 1969 року випуску

Однак GTX із "багатим" комплектуванням міг коштувати значно дорожче через вартість опцій. Наприклад, кондиціонер коштував $358, а двигун 426 Street Hemi, який був найпотужнішим двигуном того року, можна було придбати за $700. Для власників Road Runner двигун Hemi коштував ще дорожче: $813.

Незважаючи на те, що кабріолет практично "випотрошений", у нього є двері. Продавець запевняє, що в наявності навіть маються деякі запасні частини, вони "зберігаються десь усередині".

До комплекту продажу входить 4-ступінчаста коробка передач, яку потрібно відремонтувати.

Неймовірно, але цей транспортний засіб, а точніше те, що від нього залишилося, має технічний паспорт. Однак у VIN-коді бракує однієї цифри.

З огляду на ціну, яку продавець встановив за свій товар, він налаштований дуже оптимістично. Щоправда, в оголошенні є опція "Запропонувати ціну", і власник, схоже, готовий розглянути будь-які пропозиції.

Нагадаємо, підроблений американський автомобіль 30-х років продали за ціною "Гелендвагена".

Також повідомлялося, що незвичайний 60-річний універсал Aston Martin оцінили в $1,3 мільйона.