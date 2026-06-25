Ржавый и "выпотрошенный": как выглядит редчайший Plymouth GTX за $12,500 (фото)

$12500 с предоплатой в $500 — именно во столько оценил то, что осталось от редкого Plymouth GTX 1969 года выпуска, пользователь платформы eBay под ником T&S antiques&auto parts.

На сайте опубликованы фотографии лота из Брэдливилля, штат Миссури, на которых автомобиль представлен в, мягко говоря, очень плачевном состоянии. С машины сняты большинство деталей, кузов разъела ржавчина, а сам он стоит заброшенный в поле.

Чтобы вернуть его к жизни, новому владельцу придется очень раскошелиться на дорогую и полную реставрацию.

В описании к товару владелец утверждает, что это один из всего 701 кабриолета, один из всего 178 экземпляров с 4-ступенчатой ​​коробкой передач и один из всего 150 экземпляров с 4-ступенчатой ​​коробкой передач и двигателем 440 дюймов (7,2 литра), что являлось очень редкой комплектацией.

Відео дня

Базовая модификация этого мотора, известная как "Super Commando 440", выдавала 375 л.с. (280 кВт) и массивный крутящий момент, что делало автомобиль одним из самых быстрых на дороге.

Отметим, что у этого авто двигателя нет, его вытащили.

Как пишет Autoevolution, в 1969 году Plymouth выпустил 14 902 хардтопа GTX, а также 700 кабриолетов. Хардтоп был более доступным по цене, базовая комплектация стоила $3416, в то время как кабриолет можно было приобрести как минимум за $3635.

Так выглядит Plymouth GTX 1969 года выпуска

Однако GTX с "богатой" комплектацией мог быть значительно дороже из-за стоимости опций. Например, кондиционер стоил $358, а двигатель 426 Street Hemi, который был самым мощным двигателем в этом году, можно было приобрести за $700. Для владельцев Road Runner двигатель Hemi стоил еще дороже: $813.

Несмотря на то, что кабриолет практически "выпотрошен", у него присутствуют двери. Продавец уверяет, что в наличии даже есть некоторые запасные части, они "хранятся где-то внутри".

В комплект продажи входит 4-ступенчатая коробка передач, которую нужно отремонтировать.

Невероятно, но это транспортное средство, вернее, то, что от его осталось, имеет технический паспорт. Однако в VIN отсутствует одна цифра.

Учитывая цену, в которую продавец оценил свой товар, он настроен очень оптимистично. Правда, в объявлении присутствует опция "Предложить цену", и автор объявления, похоже, готов рассмотреть любые предложения.

Напомним, поддельный американский автомобиль 30-х годов продали по цене "Гелендвагена".

Также сообщалось, что необычный 60-летний универсал Aston Martin оценили в $1,3 миллиона.