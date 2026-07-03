Електропікап Ford помітили на випробуваннях: чим заінтригував салон автомобіля

Електричний пікап Ford на платформі UEV, найімовірніше, дуже скоро буде представлений широкій публіці, оскільки його вже помітили під час випробувань.

Перші знімки, зроблені фотографами-шпигунами, демонструють величезний центральний екран у салоні в стилі Tesla, а також те, що нова модель більше підходить для міських поїздок, ніж для гірських трас, повідомляє Autoevolution.

Ford не втомлюється анонсувати цей автомобіль і обіцяє випустити його на початку 2027 року за ціною 30 тисяч доларів. Виробник назвав його "середньорозмірним електромобілем-пікапом", але насправді цей пікап менший. Іншими словами, це не Ford Ranger, а скоріше Ford Maverick і Hyundai Santa Cruz.

Як видно на фото, дорожній просвіт пікапа, обтягнутого маскувальною плівкою, обмежений, а спойлер на даху, який Ford так намагається приховати, свідчить про радикальні аеродинамічні оптимізації.

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При детальному огляді видно виріз у нижньому спойлері, схожий на повітрозабірник, а також ще один — ближче до капота.

Як зазначають експерти, цей виріз відкриває доступ до передньої камери, яка, ймовірно, розташована високо на передній решітці. Також є припущення, що вона буде більш округлою, ніж здається через камуфляж.

Раніше повідомлялося, що знаменитий Ford Escort знову запускають у виробництво.

Також повідомлялося, що Ford представив дешевшу альтернативу "Гелендвагену".