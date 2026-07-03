Электропикап Ford заметили на испытаниях: чем заинтриговал салон авто

Электрический пикап Ford на платформе UEV, вероятнее всего, очень скоро будет представлен широкой публике, поскольку его уже заметили во время тестирования.

Первые снимки, сделанные фотографами-шпионами, демонстрируют огромный центральный экран в салоне в стиле Tesla, а также то, что новая модель больше подходит для городских поездок, чем для горных трасс, сообщает Autoevolution.

Ford не устает анонсировать это авто и обещает выпустить его в начале 2027 года по цене в $30тысяч. Производитель назвал его "среднеразмерным электромобилем-пикапом", но пикап на самом деле меньше. Другими словами, это не Ford Ranger, а скорее Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

Как видно на фото, дорожный просвет пикапа, затянутого в маскировочную пленку, ограничен, а спойлер на крыше, который Ford так старается скрыть, указывает на радикальные аэродинамические оптимизации.

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При ближайшем рассмотрении виден вырез в нижнем спойлере, похожий на воздухозаборник, а также еще один ближе к капоту.

Как отмечают эксперты, этот вырез открывает доступ к передней камере, которая, вероятно, расположена высоко на передней решетке. Также есть предположения будет более округлым, чем кажется из-за камуфляжа.

Ранее сообщалось, что знаменитый Ford Escort возвращают в производство.

Также сообщалось, что Ford показал более дешевую альтернативу "Гелендвагену".