Набридло платити за оренду: жінка створила автодім своєї мрії (відео)

Ліза, власниця будинку на колесах, за 83 тисячі доларів отримала не лише власний будинок, а й можливість бути мобільною, подорожувати та змінювати краєвиди за вікном на власний розсуд

Раніше вона мешкала у двокімнатній квартирі з двома ванними кімнатами, за оренду якої платила 1600 доларів, проте просторі кімнати не робили її щасливою, розповіла вона в інтерв’ю Autoevolution.

За її словами, в якийсь момент вона зрозуміла, що витрачає вільний час на прибирання кімнат, якими рідко користується, замість того, щоб відпочивати й насолоджуватися життям. Саме тому у 2020 році вона вирішила переїхати до крихітного будиночка, щоб менше працювати, частіше подорожувати, здобути більше свободи та раніше вийти на пенсію.

Ліза вирішила самостійно розробити будинок на колесах своєї мрії. Вона звернулася до компанії у штаті Колорадо, що займається подібними проєктами, показала свої ескізи, а потім у режимі відеозв’язку вносила зміни та узгоджувала будівництво трейлера.

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Її крихітний будинок на причепі з "гусячою шиєю" має довжину 8,8 метра та ширину 2,6 метра, що дозволяє легально буксирувати його дорогами загального користування без спеціальних дозволів. Він побудований на двоосному причепі та вирізняється сучасним зовнішнім виглядом, де поєднуються темно-сірий метал і тепла дерев’яна обшивка.

Піднята секція "гусячої шиї" забезпечує місце для зберігання під нею кондиціонера та газових балонів, а також для затіненої зони відпочинку на відкритому повітрі. До іншого кінця будинку прибудовано практичний сарай для зберігання.

Яскраві сині двері додають виразного акценту на тлі традиційного фасаду та ведуть до затишного й добре спланованого житлового простору.

Американка використала приблизно 22,8 квадратних метрів, щоб створити практичне житло з усім необхідним для постійного проживання. Її автодом розділений на чотири майже однакові за розміром зони: відкриту вітальню, кухню, ванну кімнату та спальню з високою стелею і коморою. Простір рясніє прихованими органайзерами, які дають змогу зберігати безліч речей так, щоб вони завжди були під рукою, але не захаращували простір.

Ліза — любителька спорту, тому у неї є настінний телевізор для перегляду матчів улюблених команд, а камін створює затишну атмосферу. Камін також забезпечує додаткове опалення, а для охолодження у неї є міні-спліт-система. У автодомі навіть є пральна машина з сушаркою.

За свій будинок на колесах жінка заплатила $83 тисячі, і щомісяця вона витрачає $1000 доларів на оренду паркувального місця, воду, каналізацію, вивіз сміття, електроенергію та благоустрій території.

Найбільше в житті у крихітному будинку їй подобається його мобільність, яка дозволяє їй переїжджати куди завгодно і коли завгодно. Героїня не тільки мінімізувала свої витрати, а й скоротила робочий графік до трьох днів на тиждень. Це дозволило їй звільнити багато часу для улюблених занять, таких як тренування, походи, подорожі та відпочинок.

Нагадаємо, яким був маловідомий "автодом мрії" від Playboy.

Також повідомлялося, що в Китаї випустили незвичайний позашляховий автодом.