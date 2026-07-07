Надоело платить за аренду: женщина придумала автодом своей мечты (видео)

Лиза, владелица дома на колесах, за $83 тысячи получила не только собственный дом, но и возможность быть мобильной, путешествовать и менять пейзажи за окном по своему желанию

Раньше она жила в двухкомнатной квартире с двумя ванными комнатами, за аренду которой платила $1600, однако просторные комнаты не делали ее счастлвой, рассказала она в беседе с Autoevolution.

По ее словам, в какой-то момент она поняла, что тратит свободное время на уборку комнат, которыми редко пользуется, вместо того чтобы отдыхать и наслаждаться жизнью. И

Именно поэтому в 2020 году она решила переехать в крошечный дом, чтобы меньше работать, чаще путешествовать, обрести больше свободы и раньше выйти на пенсию.

Дом на колесах своей мечты Лиза решила придумать сама. Она обратилась в компанию в штате Колорадо, которая занимается подобными проектами, показала свои эскизы, а затем в режиме видеосвязи вносила правки и согласовывала строительство трейлера.

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Ее крошечный дом на прицепе с "гусиной шеей" имеет длину 8,8 метра и ширину 2,6 метра, что позволяет его легально буксировать по дорогам общего пользования без специальных разрешений.

Он построен на двухосном прицепе и может похвастаться современным внешним видом, сочетающим темно-серый металл и теплую деревянную обшивку.

Приподнятая секция "гусиной шеи" обеспечивает место для хранения под ней кондиционера и газовых баллонов, а также для затененной зоны отдыха на открытом воздухе. К другому концу дома пристроен практичный сарай для хранения.

Яркая синяя дверь добавляет акцент на фоне традиционного фасада и ведет в уютное и хорошо спланированное жилое пространство.

Американка использовала примерно 22,8 квадратных метра, чтобы создать практичное жилище со всем необходимым для постоянного проживания. Ее автодом разделен на четыре почти равные по размеру зоны: открытую гостиную, кухню, ванную и спальню высоким потолком и кладовой. Пространство изобилует скрытыми органайзерами, позволяющими хранить множество вещей так, чтобы они всегда были под рукой, но не загромождали пространство.

Лиза — любительница спорта, поэтому у нее есть настенный телевизор для просмотра матчей любимых команд, а камин создает уютную атмосферу. Последний также обеспечивает дополнительное отопление, а для охлаждения у нее есть мини-сплит-система. В автодоме даже есть стиральная машина с сушилкой.

За свой дом на колесах женщина заплатила $83 тысячи, и каждый месяц она тратит $1000 на аренду парковочного места, воду, канализацию, вывоз мусора, электричество и благоустройство территории.

Больше всего в жизни в крошечном доме ей нравится его мобильность, позволяющая ей переезжать куда угодно и когда угодно. Героиня не только минимизировала свои расходы, но и сократила рабочий график до трех дней в неделю. Это освободило много времени для занятий любимыми делами, такими как тренировки, походы, путешествия и отдых.

Напомним, каким был малоизвестный "автодом мечты" от Playboy.

Также сообщалось, что в Китае выпустили необычный внедорожный автодом.