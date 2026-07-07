Два этажа и терраса: в Китае выпустили необычный внедорожный автодом (видео)

В Китае представили дом на колесах Manca Challenger. Он роскошно оформлен внутри, имеет два этажа и приспособлен для бездорожья.

Автодом Manca Challenger поступает в продажу по цене от 170 000 долларов, то есть стоит дешевле, чем большинство аналогов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Дом на колесах создан на базе полноприводного грузовика Sinotruk, то есть приспособлен для поездок на природу. Его оснастили довольно просторным жилым модулем.

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Внутри есть кровать и угловой диван со столом. Также предусмотрены различные шкафы и ящики для посуды. В комплектацию входят система климат-контроля, подогрев пола и светодиодное освещение. Для управления рядом функций предусмотрены специальные пульты.

В гостиной есть угловой диван и обеденный стол Фото: скриншот / YouTube На втором этаже оборудовали раскладную террасу Фото: скриншот / YouTube На кухне есть раковина, плита и холодильник Фото: скриншот / YouTube В санузле установили стиральную машину В багажнике сзади находится набор для барбекю Фото: скриншот / YouTube

На кухне установлены раковина, микроволновая печь, плита и холодильник. В санузле установлена стиральная машина.

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На втором этаже Manca Challenger расположена терраса с широким диваном и мини-баром, а на крыше установлены солнечные панели. Сзади к жилому модулю крепятся раскладной тент и специальный бокс для багажа, в котором можно разместить запасные колеса и набор для барбекю.

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