Два поверхи і тераса: у Китаї випустили незвичний позашляховий автодім (відео)

У Китаї презентували дім на колесах Manca Challenger. Він розкішний усередині, має два поверхи та підготовлений до бездоріжжя.

Автодім Manca Challenger надходить у продаж за ціною від $170 000, тобто є дешевшим за більшість аналогів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Дім на колесах створений на базі повнопривідної вантажівки Sinotruk, тобто пристосований до виїздів на природу. Її оснастили чималим жилим модулем.

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Усередині є ліжко та кутовий диван зі столом. Також обладнали різноманітні шафи та шухляди для посуду. Комплектація включає клімат-контроль, теплу підлогу та діодне освітлення. Для керування низкою функцій є спеціальні пульти.

У вітальні є кутовий диван та обідній стіл Фото: скриншот / YouTube На другому поверсі обладнали розкладну терасу Фото: скриншот / YouTube На кухні є раковина, плита і холодильник Фото: скриншот / YouTube У санвузлі встановили пральну машину У багажнику ззадуховається набір для барбекю Фото: скриншот / YouTube

На кухні встановлено раковину, мікрохвильову піч, плиту та холодильник. Санвузол доповнили пральною машиною.

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На другому поверсі Manca Challenger розкладається тераса із широким диваном та мінібаром, а на даху встановлені є сонячні панелі. Ззаду до жилого модуля кріпляться розкладний тент та спеціальний бокс для багажу, в якому можуть розмістити запасні колеса та набір для барбекю.

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