Дуейн "Скала" Джонсон похвалився крутим пікапом Shelby (відео)

Найбагатший актор Голлівуду за версією 2025 року, Дуейн "Скала" Джонсон, розуміється на хороших автомобілях і ретельно відбирає для свого гаража лише найкращі екземпляри.

Днями актор і реслер похвалився новим придбанням, опублікувавши в Instagram відео з новеньким пікапом Shelby потужністю 810 л.с. Над автомобілем працювали кілька місяців, щоб врахувати всі побажання замовника.

"Хотів показати всім моїм друзям і подругам, які люблять пікапи. Працювали над цим кілька місяців. Мені щойно доставили цей пікап Shelby", — каже він, демонструючи авто.

Серед змін, які він вніс у цю вантажівку, — затемнені фари, нові диски, нові шини та значне підвищення підвіски:

"Мені не довелося багато чого переробляти. Капот гарний і агресивний, але при цьому крутий. Не надто. Я затемнив усі фари. Встановив нові диски, нові шини, і, думаю, це приблизно 5–6 дюймів підйому"

Відео дня

Така машина коштує недешево. Компанія Shelby пропонує модель Shelby F-150 Off-Road 2026 року з потужністю 810 кінських сил за ціною від $140 795.

Компанія Shelby також вказує ціну на Shelby F-150 Championship Edition 2026 року, починаючи з $158 795, тому, залежно від конкретної комплектації та додаткових доопрацювань, новий пікап Дуейна "Скелі" Джонсона, ймовірно, обійдеться в суму, що вимірюється шестизначними цифрами.

"Мої пікапи — одне з небагатьох місць у моєму житті, окрім спортзалу та дому, де я можу по-справжньому побути наодинці з собою, подалі від усього галасу", — зазначає зірка.

У коментарях до відео магазини та бюро, що спеціалізуються на автомобілях, вже готові надати Джонсону бампери, якісні колеса та інші комплектуючі за першим його покликом.

Нагадаємо, що було представлено екстремальний, потужний Ford Mustang.

Також повідомлялося, що в Україні помітили лімітований пікап Ford із потужним двигуном вартістю 120 000 доларів.