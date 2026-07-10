Дуэйн "Скала" Джонсон похвастался навороченным пикапом Shelby (видео)

Самый богатый актер Голливуда по версии 2025 года Дуэйн "Скала" Джонсон знает тольк в хороших авто и тщательно отбирает в свой гараж только лучшие экземпляры.

На днях актер и рестлер похвастался новым приобретением, опубликовав видео с новеньким пикапом Shelby мощностью 810 л.с. в Instagram. Над авто работали несколько месяцев, чтобы учесть все пожелания заказчика.

"Хотел показать всем моим парням и девушкам, которые любят пикапы. Работали над этим пару месяцев. Мне только что доставили этот пикап Shelby", — говорит он, демонстрируя авто.

Среди изменений, которые он привнес в этот грузовик, —затемненные фары, новые диски, новые шины и большой лифт подвески:

"Мне не пришлось много чего переделывать. Капот красивый и агрессивный, но при этом крутой. Не слишком много. Я затемнил все фары. Поставил новые диски, новые шины, и, думаю, это примерно 5-6 дюймов лифта"

Відео дня

Такая машина стоит недешево. Shelby предлагает Shelby F-150 Off-Road 2026 года с мощностью 810 лошадиных сил по цене от $140 795.

Компания Shelby также указывает цену на Shelby F-150 Championship Edition 2026 года, начиная с $158 795, поэтому, в зависимости от конкретной комплектации и дополнительных доработок, новый пикап Дуэйна "Скалы" Джонсона, вероятно, обойдется в сумму, исчисляющуюся шестизначными цифрами.

"Мои пикапы — одно из немногих мест в моей жизни, помимо спортзала и дома, где я могу по-настоящему побыть наедине с собой, вдали от всего шума", — констатирует звезда.

В комментариях к видео магазины и бюро, которые специализируются на авто, уже готовы предоставить Джонсону бамперы, качественные колеса и прочие комплектующие по первому его зову.

Напомним, представлен экстремальный заряженный Ford Mustang.

Также сообщалось, что в Украине заметили лимитированный заряженный пикап Ford за $120 000.