Honda припиняє випуск свого останнього електрокросовера: у чому причина (відео)

Японська автомобілебудівна компанія Honda зняла з виробництва електромобіль Prologue через рекордне падіння продажів.

Надихнувшись загальним трендом на екологічно чисті автомобілі, Honda вирішила долучитися до нього та взялася за розробку першої моделі. Однак, оскільки цей процес не є швидким, вона об’єдналася з General Motors для виведення на ринок моделей Prologue та ZDX, пише Carscoops.

Обидві моделі фактично були оновленими версіями Chevrolet Blazer EV та Cadillac Lyriq, але покупців вони не вразили.

ZDX одразу ж зазнав провалу в продажах і був знятий з виробництва минулого року. А ось Prologue деякий час перебував у кращому становищі. Минулого року продажі Prologue у США зросли на 19,1% до 39 194 одиниць. Цілком можливо, така популярність була зумовлена ажіотажем навколо отримання федеральної податкової пільги до її скасування. Однак щойно пільгу скасували, продажі різко впали, і в грудні було продано лише 932 позашляховики, що становить зниження на 88,6%.

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Новий, 2026-й, рік виявився для цієї моделі ще більш невдалим. За перші шість місяців було продано лише 8407 електромобілів, тобто на 48,5 % менше. У середньому дилери продавали 1400 авто на місяць.

Проаналізувавши ситуацію та перспективи, компанія Honda ухвалила непросте рішення.

"Honda припинить продаж Prologue наприкінці цього року після завершення 2026 модельного року. Клієнти Prologue й надалі отримуватимуть повну підтримку через нашу дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, запчастини та гарантійне обслуговування", — заявили в компанії.

Раніше автовиробник припинив випуск седана 0, позашляховика 0 та Acura RSX, а також усього бренду Sony Honda Mobility.

Нагадаємо, що перший електромотоцикл Honda виходить на європейський ринок.

Також повідомлялося, що в Україну привезли потужний преміальний електрокросовер від Honda та General Motors.