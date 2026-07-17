Honda прекращает выпуск своего последнего электрокроссовера: в чем причина (видео)

Японская автомобилестроительная компания Honda сняла с производства электромобиль Prologue из-за рекордного обвала продаж.

Вдохновившись всеобщим трендом на экологически чистые авто, Honda решила приобщиться к нему и занялась разработкой первой модели. Однако, поскольку это процесс не быстрый, она объединилась с General Motors для вывода на рынок моделей Prologue и ZDX, пишет Carscoops.

Обе модели фактически представляли собой обновленные версии Chevrolet Blazer EV и Cadillac Lyriq, но покупателей они не впечатлили.

ZDX сразу же провалился в продажах и был снят с производства в прошлом году. А вот Prologue какое-то время был в лучшей ситуации. В прошлом году продажи Prologue в США выросли на 19,1% до 39 194 единиц. Вполне возможно, такая популярность была обусловлена ажиотажем вокруг получения федеральной налоговой льготы до ее отмены. Однако как только льготу отменили, продажи резко упали, и в декабре было продано всего 932 внедорожника, что составляет снижение на 88,6%.

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Новый, 2026-й, год оказался для модели еще более неудачным. За первые шесть месяцев продано всего 8407 электромобилей, то есть на 48,5% меньше. В среднем дилеры продавали 1400 авто в месяц.

Проанализировав ситуацию и перспективы, Honda приняла непростое решение.

"Honda завершит продажи Prologue в конце этого года после окончания 2026 модельного года. Клиенты Prologue продолжат получать полную поддержку через нашу дилерскую сеть, включая сервисное обслуживание, запчасти и гарантийное обслуживание", — заявили в компании.

Ранее автопроизводитель прекратил выпуск седана 0, внедорожника 0 и Acura RSX, а также всего бренда Sony Honda Mobility.

Напомним, первый электромотоцикл Honda выходит на европейский рынок.

Также сообщалось, что в Украину привезли мощный премиальный электрокроссовер от Honda и General Motors.