Дизайнерський шик: Lamborghini представила два унікальні суперкари (відео)

Підрозділ Ad Personam компанії Lamborghini розробив дві унікальні версії Temerario.

Обидва Temerario Ad Personam дебютували на фестивалі швидкості в Гудвуді. Вони створені за мотивами ранніх ескізів, які лягли в основу самого Temerario, повідомляє The Supercar Blog.

В основі проекту лежить Gessato — вовняна тканина, виткана на чорному тлі з переривчастою сріблястою смугою.

Візерунок, нанесений на дверні панелі, задню перегородку та стелю, навмисно порушує власний ритм, створюючи візуальний ефект, що доповнює чітку геометрію інтер’єру. Відповідні сріблясті шкіряні вставки поєднують натуральне волокно з відкритою обробкою з вуглецевого волокна, об’єднуючи матеріали, які раніше ніколи не використовувалися в серійних автомобілях Lamborghini.

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Зовні обидва варіанти дизайну виконані по-різному: один пофарбований у матовий колір Grigio Crater Matt із контрастною обробкою Grigio Artis, а інший поєднує Celeste Fedra з акцентами Bianco Phanes та матовим пакетом Alleggerita.

Замість вовни використовується матеріал Corsa Tex від Dinamica, при цьому зберігається та сама мотив тонких смуг, що підкреслює акцент на полегшеній конструкції.

Фото: Lamborghini

Ще одна особливість екстер’єру — тонкі лінії, що проходять по кузову та нагадують конструктивні позначки, які дизайнери використовують на найраніших етапах розробки ескізів.

В якості силової установки використовується нова гібридна силова установка Lamborghini, яка поєднує 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом та три електродвигуни, забезпечуючи сумарну потужність у 920 кінських сил. Ця система розганяє автомобіль від 0 до 100 км/год за 2,7 секунди, досягаючи максимальної швидкості понад 340 км/год.

Раніше цього року компанія Lamborghini відзначила 20-річчя програми Ad Personam. Ці останні замовлення свідчать про те, як ця програма продовжує розвиватися, виходячи за межі косметичної індивідуалізації та ставлячи матеріали, майстерність та інженерні рішення в центр процесу проектування.

Нагадаємо, у Києві помітили навантажений кросовер Lamborghini з "диявольською" потужністю.

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