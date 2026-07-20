Дизайнерский шик: Lamborghini показала два уникальных суперкара (видео)

Подразделение Ad Personam компании Lamborghini разработало две уникальные версии Temerario.

Обе Temerario Ad Personam дебютировали на фестивале скорости в Гудвуде. Они вдохновлены ранними эскизами, которые легли в основу самого Temerario, сообщает The Supercar Blog.

В основе проекта лежит Gessato — шерстяная ткань, сотканная на черной основе с прерывистой серебристой полосой.

Нанесенный на дверные панели, заднюю перегородку и потолок, узор намеренно нарушает собственный ритм, создавая визуальный эффект, дополняющий четкую геометрию интерьера. Соответствующие серебристые кожаные вставки соединяют натуральное волокно с открытой отделкой из углеродного волокна, объединяя материалы, никогда ранее не использовавшиеся в серийных автомобилях Lamborghini.

Відео дня

Внешне оба варианта дизайна выполнены по-разному: один окрашен в матовый цвет Grigio Crater Matt с контрастной отделкой Grigio Artis, а другой сочетает Celeste Fedra с акцентами Bianco Phanes и матовым пакетом Alleggerita.

Вместо шерсти используется Corsa Tex от Dinamica, при этом сохраняется та же тема тонких полос, отражающая больший акцент на облегченную конструкцию.

Фото: Lamborghini

Еще одна особенность экстерьера — тонкие линии, проходящие по кузову, отсылающие к конструктивным меткам, используемым дизайнерами на самых ранних этапах разработки эскизов.

В качестве силовой установки используется новая гибридная силовая установка Lamborghini, которая сочетает 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и три электромотора, обеспечивая суммарную мощность в 920 лошадиных сил. Эта система разгоняет автомобиль от 0 до 100 км/ч за 2,7 секунды, достигая максимальной скорости более 340 км/ч.

Ранее в этом году Lamborghini отметила 20-летие Ad Personam. Эти последние заказы показывают, как эта программа продолжает развиваться, выходя за рамки косметической индивидуализации, ставя материалы, мастерство и инженерные решения в центр процесса проектирования.

Напомним, в Киеве заметили заряженный кроссовер Lamborghini с "дьявольской" мощностью.

Также сообщалось, что Lamborghini презентовала самый быстрый кроссовер в мире.