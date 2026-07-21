Маск такого не передбачав: у Тернополі Tesla перетворилася на амфібію (відео)

Електромобіль Tesla продемонстрував несподівану функціональність у Тернополі, де днями пройшла сильна злива.

У мережі набуло широкого розголосу відео з автомобілем, який майже повністю занурився у воду на вулиці Злуки, але не зупинився, а продовжив рух, виїхавши з води. Як пише ресурс 0532.ua, у цей час багато інших автомобілів, серед яких були й позашляховики, зупинилися й чекали, поки рівень води знизиться.

За інформацією джерела, місце, зафіксоване на відео, — одне з найбільш проблемних у місті. Після сильних злив тут утворюється справжнє озеро, причому рівень води — досить високий.

Відео викликало жваві дискусії в коментарях, і думки розділилися. Багато користувачів не розуміють рішення водія, який не пощадив машину і не дочекався, поки рівень води хоч трохи знизиться. Інші ж захоплюються витривалістю електромобіля.

Відео дня

""Надводний "дрон" Tesla", "Завтра викине", "Ось вам і електричка. Повага водієві", "Хана тій Tesla. Зате відео гарне вийшло", "Ну а що, гідроудару не боїться", "Водій Jeep Wrangler розмірковував, їхати чи ні, а Tesla попливла "на всі гроші", — пишуть під роликом.

19 липня на Тернопіль обрушилася злива, що спричинила підтоплення в різних районах міста. Через сильні опади на деяких вулицях ускладнився рух транспорту, і, за даними місцевих ЗМІ, водіям довелося шукати об'їзні маршрути або просто чекати, поки негода вщухне.

Нагадаємо, що Mercedes створив конкурента Tesla 3 Performance.

Також повідомлялося, що продажі електромобілів в Україні у 2026 році скоротилися вдвічі.