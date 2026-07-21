Маск такого не предвидел: в Тернополе Tesla превратилась в амфибию (видео)

Электромобиль Tesla продемонстрировал неожиданный функционал в Тернополе, где на днях прошел сильный ливень.

В сети завирусилось видео с автомобилем, который почти полностью ушел под воду на улице Злуки, но не остановился, а продолжил путь, выехав из воды. Как пишет ресурс 0532.ua, в это время многие другие автомобили, среди которых были и внедорожники, остановились и ждали, пока уровень воды снизится.

По информации источника, место, зафиксированное на видео, — одно из самых проблемных в городе. После сильных ливней здесь образуется настоящее озеро, причем уровень воды — довольно высокий.

Ролик вызвал оживленные обсуждения в комментариях, и мнения разделились. Многие пользователи не понимают решения водителя, который не пожалел машину и не переждал, пока уровень воды хоть немного снизится. Другие же восхищаются выносливостью электрокара.

Відео дня

""Надводный "дрон" тесла", "Завтра выбросит", "Вот вам и электричка. Уважение водителю", "Хана той тесле. Зато видео красивое вышло", "Ну а что, гидроудара не боится", "Водитель Jeep Wrangler размышлял, ехать или нет, а Tesla поплыла "на все деньги", — пишут под роликом.

19 июля на Тернополь обрушился ливень, который привел к подтоплениям в разных районах города. Из-за сильных осадков на некоторых улицах усложнилось движение транспорта, и, по данным местных СМИ, водителям пришлось искать объездные маршруты или просто ждать, пока ненастье утихнет.

Напомним, Mercedes создал конкурента Tesla 3 Performance.

Также сообщалось, что продажи электромобилей в Украине в 2026 году сократились вдвое.