Спрос обвалился: продажи электромобилей в Украине в 2026 году сократились вдвое

В 2026 году украинцы покупают всё меньше электромобилей. Наибольшей популярностью пользуются новые китайские модели, а также подержанные Nissan и Tesla.

За шесть месяцев 2026 года в Украине впервые поставили на учет 15 221 электромобиль. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Подорожание топлива вызвало краткосрочный всплеск спроса на электромобили в Украине, однако кардинально не изменило ситуацию. Зарегистрировано 14 404 легковых электромобиля (-53% по сравнению с 2025 годом) и 817 коммерческих (-17%).

BYD Leopard 3 — самый популярный новый электромобиль в Украине Фото: autohome.com.cn

Из общего числа только 19 % электромобилей являются новыми. Среди них преобладают модели китайского производства, а лидирует компания BYD.

Топ-5 популярных новых электромобилей в Украине в 2026 году:

BYD Leopard 3 — 421 проданный автомобиль BYD Sea Lion 06 EV — 359 шт. Zeekr 001 — 229 шт. Volkswagen ID.UNYX — 203 шт. Zeekr 7X — 172 шт.

В сегменте подержанных автомобилей лидирует Nissan Leaf

В сегменте подержанных автомобилей лидеры также остаются прежними — это Nissan Leaf и модели Tesla.

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Самые популярные электромобили с пробегом в Украине в 2026 году:

Nissan Leaf — 1592 зарегистрированных автомобиля. Tesla Model Y — 1468 шт. Tesla Model 3 — 1355 шт. Chevrolet Bolt — 613 шт. Renault Zoe — 553 шт.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе будут продавать самый популярный электромобиль в Китае по цене 9500 долларов.

Кроме того, мы рассказывали о первых электромобилях Toyota на украинском рынке.