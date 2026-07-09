Спрос обвалился: продажи электромобилей в Украине в 2026 году сократились вдвое
В 2026 году украинцы покупают всё меньше электромобилей. Наибольшей популярностью пользуются новые китайские модели, а также подержанные Nissan и Tesla.
За шесть месяцев 2026 года в Украине впервые поставили на учет 15 221 электромобиль. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Подорожание топлива вызвало краткосрочный всплеск спроса на электромобили в Украине, однако кардинально не изменило ситуацию. Зарегистрировано 14 404 легковых электромобиля (-53% по сравнению с 2025 годом) и 817 коммерческих (-17%).
Из общего числа только 19 % электромобилей являются новыми. Среди них преобладают модели китайского производства, а лидирует компания BYD.
Топ-5 популярных новых электромобилей в Украине в 2026 году:
- BYD Leopard 3 — 421 проданный автомобиль
- BYD Sea Lion 06 EV — 359 шт.
- Zeekr 001 — 229 шт.
- Volkswagen ID.UNYX — 203 шт.
- Zeekr 7X — 172 шт.
В сегменте подержанных автомобилей лидеры также остаются прежними — это Nissan Leaf и модели Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине в 2026 году:
- Nissan Leaf — 1592 зарегистрированных автомобиля.
- Tesla Model Y — 1468 шт.
- Tesla Model 3 — 1355 шт.
- Chevrolet Bolt — 613 шт.
- Renault Zoe — 553 шт.
Ранее Фокус сообщал, что в Европе будут продавать самый популярный электромобиль в Китае по цене 9500 долларов.
Кроме того, мы рассказывали о первых электромобилях Toyota на украинском рынке.